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  4. Игорь КРАСНОПИР: «Аргентина? Будем выходить на победу»
Футбол
28 июля 2024, 14:53 | Обновлено 28 июля 2024, 14:54
494
2

Игорь КРАСНОПИР: «Аргентина? Будем выходить на победу»

Форвард олимпийской сборной Украины – о матче против Аргентины

28 июля 2024, 14:53 | Обновлено 28 июля 2024, 14:54
494
2
Игорь КРАСНОПИР: «Аргентина? Будем выходить на победу»
УАФ. Игорь Краснопир

Форвард олимпийской сборной Украины Игорь Краснопир прокомментировал матч против Марокко (победа 2:1), в котором сам Краснопир забил победный гол, и поделился ожиданиями от матча третьего тура против Аргентины:

«Рубчинский отдал передачу на Федора, и он сделал прострел. Я набегал и в одно касание закатил мяч в пустые ворота. Я до конца верил, что удастся забить, найти свой момент, где-то оказаться в нужном месте. Так и вышло. Я очень рад. Слава богу.

Очень трудная победа. Настолько тяжело, что даже эмоций не хватает. Особенно тяжело было играть при безумной поддержке соперника трибунами. Давят, освистывают тебя. Где-то этот фактор сбивал, но мы профессионалы и должны адаптироваться ко всем обстоятельствам.

Движемся дальше, ведь эта победа окончательно ничего не решила. Теперь думаем только об Аргентине. Будем готовиться к ней, анализировать и выходить на победу. Этот результат забываем — и только вперед».

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Игорь Краснопир сборная Украины по футболу U-23 Марокко - Украина сборная Марокко по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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ALKOSruLKA
Дай Бог! Удачі!
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Володимир
Поменьше слов , ребята !
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