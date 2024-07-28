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Футбол
28 июля 2024, 14:16 | Обновлено 28 июля 2024, 14:31
504
0

Александр КУЧЕР: «Фесюн творил чудеса в воротах»

Украинский тренер – о победе над Марокко на Олимпиаде

28 июля 2024, 14:16 | Обновлено 28 июля 2024, 14:31
504
0
Александр КУЧЕР: «Фесюн творил чудеса в воротах»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Известный украинский тренер Александр Кучер прокомментировал победу олимпийской сборной Украины над Марокко (2:1) во втором туре турнира Игр-2024 в Париже:

– Положа руку на сердце, Украине повезло или действительно команда Руслана Ротаня наработала на победу?
– Как Вам сказать... Вот в первой игре против Ирака (1:2) нам не фартануло, а в матче с Марокко - наоборот. Есть результат, который был нужен нашей команде. Повторюсь, наши ребята бились за победу и добились своего – это самое главное. Победить в меньшинстве в таком поединке – это дорогого стоит.

– Что было ключевым?
– Украина после карточки Владимира Салюка не засела в оборону наглухо, а все равно пыталась показывать атакующий футбол. Так что на победу действительно именно наработали. Ну и без доли везения не обошлось.

– В матче против Марокко на скамейке запасных начал игру основной центральный защитник этой сборной Максим Таловеров, который «привез» пенальти с Ираком. Это дисциплинарное наказание от Ротаня?
– Пожалуй, да, но трудно сказать точно, потому что ответить на этот вопрос может исключительно Ротань, или же представители его тренерского штаба. Здесь нужно быть внутри команды, чтобы знать такие нюансы.

– Кто в поединке против Марокко был лучшим в составе сборной Украины? Джокер Ротаня и автор победного гола Игорь Краснопир?
– Вообще не хотелось бы кого-то выделять персонально. Как по мне, победила именно команда. Бились за результат все, кто был на поле. Не люблю кого-то выделять, но Фесюн в воротах просто чудеса творил. Очень хорошая игра от Кирилла.

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Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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