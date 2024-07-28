Костюк прокомментировала замену соперницы на ОИ-2024
Марта с нетерпением ждет дебюта
Первая ракетка Украины Марта Костюк поделилась ожиданиями от дебюта на Олимпийских играх.
«Относительно моей первой соперницы я не могу много сказать, потому что она в туре не так давно. Конечно, это невероятно неудобная и коварная оппонентка. Я готовлюсь к этому матчу с полной концентрацией, с полной отдачей.
Это мой дебют на Олимпиаде. Конечно, я ожидаю больше эмоций, чем всегда. Особенно важно дебютировать с победы, что я и планирую сделать.
Надеюсь на поддержку, независимо от того, какой будет результат. Слава Украине», - сказала Марта.
Отметим, что изначально Костюк должна была стартовать матчем против Юлии Путинцевой, но представительница Казахстана снялась. Вместо нее сыграет четвертьфиналистка Уимблдона-2024 Лулу Сан из Новой Зеландии.
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