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  4. Атлетико сдался в борьбе за Довбика. Ему уже нашли альтернативу
Испания
28 июля 2024, 13:06 |
394
0

Атлетико сдался в борьбе за Довбика. Ему уже нашли альтернативу

«Матрасники» работают над трансфером Александера Сёрлота

28 июля 2024, 13:06 |
394
0
Атлетико сдался в борьбе за Довбика. Ему уже нашли альтернативу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

«Атлетико» Мадрид сдался в борьбе за форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика. Об этом сообщает испанский ресурс El Gol Digital.

По их информации, в Мадриде понимают, что Довбик сделал выбор в пользу «Ромы», и подписать его будет невозможно. «Матрасники» переключили свое внимание на Александера Сёрлота из «Вильярреала», который в прошлом сезоне был главным конкурентом Довбика в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

Как и у украинца, в контракте 28-летнего норвежца есть клаусула. Ее размер близок к той, что прописана в контракте Довбика (40 миллионов евро).

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Атлетико Мадрид Александер Серлот Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги Артем Довбик
Олег Дидух Источник: El Gol Digital
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