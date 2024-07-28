Атлетико сдался в борьбе за Довбика. Ему уже нашли альтернативу
«Матрасники» работают над трансфером Александера Сёрлота
«Атлетико» Мадрид сдался в борьбе за форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика. Об этом сообщает испанский ресурс El Gol Digital.
По их информации, в Мадриде понимают, что Довбик сделал выбор в пользу «Ромы», и подписать его будет невозможно. «Матрасники» переключили свое внимание на Александера Сёрлота из «Вильярреала», который в прошлом сезоне был главным конкурентом Довбика в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.
Как и у украинца, в контракте 28-летнего норвежца есть клаусула. Ее размер близок к той, что прописана в контракте Довбика (40 миллионов евро).
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