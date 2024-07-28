Журналист: «В Париже солнечно и тепло. Теннис будет»

Украинский журналист Виталий Волочай, который работает на Олимпиаде в Париже, обрадовал болельщиком тенниса, которые вчера не смогли увидеть матчи с участием украинок из-за дождя.

«Первая и главная новость дня: в Париже солнечно и тепло. Теннис будет. Наши играют весь день. Начиная со второго захода на корты», – написал Волочай.

Отметим, что 28 июля на грунтовые корты выйдут Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые сыграют матчи в одиночном разряде.

РАСПИСАНИЕ