Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Журналист: «В Париже солнечно и тепло. Теннис будет»
Теннис
28 июля 2024, 10:29 |
112
1

Журналист: «В Париже солнечно и тепло. Теннис будет»

Виталий Волочай обрадовал украинских фанатов тенниса

28 июля 2024, 10:29 |
112
1
Журналист: «В Париже солнечно и тепло. Теннис будет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский журналист Виталий Волочай, который работает на Олимпиаде в Париже, обрадовал болельщиком тенниса, которые вчера не смогли увидеть матчи с участием украинок из-за дождя.

«Первая и главная новость дня: в Париже солнечно и тепло. Теннис будет. Наши играют весь день. Начиная со второго захода на корты», – написал Волочай.

Отметим, что 28 июля на грунтовые корты выйдут Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые сыграют матчи в одиночном разряде.

РАСПИСАНИЕ

По теме:
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
Шестой номер рейтинга ATP снялся с одиночного разряда на ОИ в Париже
Юрий ВИРТ: «Украинцы терпели и дождались своего шанса»
Виталий V1lat Волочай Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде погода (дождь, снег)
Владимир Клепач Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 27 июля 2024, 16:56 0
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри

Малик Скотт высказался о бое-реванш

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля
Олимпийские игры | 28 июля 2024, 08:00 0
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля

В воскресенье на корты Парижа выйдут четыре украинки

Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 28.07.2024, 08:10
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Олимпийские игры | 27.07.2024, 22:28
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Олимпийские игры | 27.07.2024, 23:15
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Слава богу!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
27.07.2024, 21:01 7
Олимпийские игры
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
27.07.2024, 20:05 123
Футбол
Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют
Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют
26.07.2024, 18:52 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
27.07.2024, 04:30 4
Футбол
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
27.07.2024, 20:15 40
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем