Удвоят зарплату от Барселоны. ПСЖ собирается вскоре подписать Нико Уильямса
Конкурентом парижан за трансфер вингера «Атлетика» является «Барселона»
Французский «ПСЖ» имеет серьезные намерения по трансферу вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.
ПСЖ может воспользоваться финансовыми проблемами Барселоны, конкурента в борьбе за Нико Уильямса. Как сообщает Mundo Deportivo, парижский клуб планирует подписать испанца в кратчайшие сроки. Для этого «ПСЖ» хочет удвоить зарплатное предложение «Барселоны» Нико Уильямсу.
Один из героев Евро-2024 в составе сборной Испании также является главным приоритетом Барселоны летом. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта верит, что Уильямс выберет именно «Барселону».
В прошлом сезоне испанский вингер провел за Атлетик 37 матчей и отличился забитыми голами 8 раз, если учитывать все турниры. На Евро-2024 Нико Уильямс вышел на поле 6 раз и забил 2 гола, среди которых – первое взятие ворот в финале против сборной Англии (2:1).
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