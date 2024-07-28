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Испания
28 июля 2024, 06:51 | Обновлено 28 июля 2024, 07:07
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0

Удвоят зарплату от Барселоны. ПСЖ собирается вскоре подписать Нико Уильямса

Конкурентом парижан за трансфер вингера «Атлетика» является «Барселона»

28 июля 2024, 06:51 | Обновлено 28 июля 2024, 07:07
45
0
Удвоят зарплату от Барселоны. ПСЖ собирается вскоре подписать Нико Уильямса
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Французский «ПСЖ» имеет серьезные намерения по трансферу вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

ПСЖ может воспользоваться финансовыми проблемами Барселоны, конкурента в борьбе за Нико Уильямса. Как сообщает Mundo Deportivo, парижский клуб планирует подписать испанца в кратчайшие сроки. Для этого «ПСЖ» хочет удвоить зарплатное предложение «Барселоны» Нико Уильямсу.

Один из героев Евро-2024 в составе сборной Испании также является главным приоритетом Барселоны летом. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта верит, что Уильямс выберет именно «Барселону».

В прошлом сезоне испанский вингер провел за Атлетик 37 матчей и отличился забитыми голами 8 раз, если учитывать все турниры. На Евро-2024 Нико Уильямс вышел на поле 6 раз и забил 2 гола, среди которых – первое взятие ворот в финале против сборной Англии (2:1).

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Нико Уильямс Барселона трансферы Атлетик Бильбао ПСЖ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 зарплаты
Николай Степанюк Источник: Mundo Deportivo
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