Удвоят зарплату от Барселоны. ПСЖ собирается вскоре подписать Нико Уильямса

Французский «ПСЖ» имеет серьезные намерения по трансферу вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

ПСЖ может воспользоваться финансовыми проблемами Барселоны, конкурента в борьбе за Нико Уильямса. Как сообщает Mundo Deportivo, парижский клуб планирует подписать испанца в кратчайшие сроки. Для этого «ПСЖ» хочет удвоить зарплатное предложение «Барселоны» Нико Уильямсу.

Один из героев Евро-2024 в составе сборной Испании также является главным приоритетом Барселоны летом. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта верит, что Уильямс выберет именно «Барселону».

В прошлом сезоне испанский вингер провел за Атлетик 37 матчей и отличился забитыми голами 8 раз, если учитывать все турниры. На Евро-2024 Нико Уильямс вышел на поле 6 раз и забил 2 гола, среди которых – первое взятие ворот в финале против сборной Англии (2:1).