Защитник Миная: «Будем биться за закарпатский футбол»

Защитник закарпатского «Миная» Ярослав Кисиль прокомментировал победу в полуфинале турнира четырех над «Эпицентром» и рассказал, чего ждет от финала с «Левым берегом» 30 июля.

– Желько Любенович сказал, что ты заслужил завершить эту игру решающим пенальти в послематчевой серии. Чем именно?

– Я не знаю, но очень рад, что мне удалось забить гол, вывести команду в финал. Мы будем продолжать делать свое дело, несмотря на то, что нашу команду не сильно хотят видеть в УПЛ.

Но мы выйдем в финал и будем биться до конца, сражаться за наш закарпатский футбол, за нашего президента, который очень нервничал, когда услышал это решение. Но мы – одна семья, одна семья, и, несмотря на все неурядицы, все трудности, мы будем выходить и сражаться до конца.

– Прокомментируй свое празднование после забитого пенальти. Очень ярко получилось, эмоционально.

– Я в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками «Эпицентра». Это эмоции. С моей стороны, не совсем корректно было так делать.

Но это эмоции, я увидел в тактоке такое празднование – и просто так поступил. Повторюсь – извиняюсь перед болельщиками. С моей стороны это было не слишком корректно.