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Англия
28 июля 2024, 03:43 | Обновлено 28 июля 2024, 04:06
749
0

ВИДЕО. Издевался над соперниками. Действия Забарного в игре против Арсенала

Украинец уверенно играет за «Борнмут»

28 июля 2024, 03:43 | Обновлено 28 июля 2024, 04:06
749
0
ВИДЕО. Издевался над соперниками. Действия Забарного в игре против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В товарищеской игре, которая проходила в Соединенных Штатах Америки, несколько дней назад встречались английские «Арсенал» и «Борнмут». Основное время закончилось ничьей 1:1, после его окончания команды пробивали серию одиннадцатиметровых ударов, в которой сильнее оказались «канониры».

Украинцы Александр Зинченко и Илья Забарный приняли участие в матче – первый вышел на замену и реализовал удар в серии пенальти, а второй (единственный в составе своей команды) отыграл целый матч.

Игра для Ильи получилась очень хорошей – он практически безошибочно отыграл в защите. В одном моменте украинец уверенно поиздевался над игроком атаки соперника, прокинув мяч ему между ног.

Видео всех действий Забарного в матче против «Арсенала»

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Сергей Рипьюк Источник: X (Twitter)
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