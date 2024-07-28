ВИДЕО. Издевался над соперниками. Действия Забарного в игре против Арсенала
Украинец уверенно играет за «Борнмут»
В товарищеской игре, которая проходила в Соединенных Штатах Америки, несколько дней назад встречались английские «Арсенал» и «Борнмут». Основное время закончилось ничьей 1:1, после его окончания команды пробивали серию одиннадцатиметровых ударов, в которой сильнее оказались «канониры».
Украинцы Александр Зинченко и Илья Забарный приняли участие в матче – первый вышел на замену и реализовал удар в серии пенальти, а второй (единственный в составе своей команды) отыграл целый матч.
Игра для Ильи получилась очень хорошей – он практически безошибочно отыграл в защите. В одном моменте украинец уверенно поиздевался над игроком атаки соперника, прокинув мяч ему между ног.
Видео всех действий Забарного в матче против «Арсенала»
🍒#afcb Ilya Zabarnyi vs Arsenal pic.twitter.com/41POLNY5LA— Copa 🏆UA (@copa8t) July 25, 2024
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