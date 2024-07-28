Мудрик отыграл тайм. Челси разгромно уступил Селтику

Лондонский «Челси», в составе которого выступает украинец Михаил Мудрик, продолжает готовиться к старту нового розыгрыша Английской Премьер-лиги.

В рамках тура по США «аристократы» встречались с шотландским «Селтиком». Игра получилась провальной – «Челси» проиграл со счетом 1:4, забив единственный гол в конце игры с пенальти.

Михаил Мудрик вышел в основе, запомнился одним ударом, который отбил голкипер, и потерей позиции во время второго гола «Селтика».

Напомним, ранее «Селтик» также забил четыре гола еще одной английской команде, победив «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

Товарищеский матч. 27 июля

Челси – Селтик – 1:4

Голы: Нкунку, 89, пен – О'Райли, 19, Кього, 33, Пальма, 76, Джонстон, 79

«Челси»: Санчес (Бергстрем, 80), Колвилл (Вейга, 80), Бадьяшиль, Фофана (Адарабиойо, 46), Чуквуэмека (Угочукву, 46), Нкунку, Джеймс , 67), Мудрик (Стерлинг, 46), Лавиа (Сантос, 67), Мадуэке (Анжело Габриэл, 79), Гию (Джордж, 84)