Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик отыграл тайм. Челси разгромно уступил Селтику
Англия
28 июля 2024, 03:05 | Обновлено 28 июля 2024, 03:35
255
0

Мудрик отыграл тайм. Челси разгромно уступил Селтику

Лондонская команда провела товарищеский матч

28 июля 2024, 03:05 | Обновлено 28 июля 2024, 03:35
255
0
Мудрик отыграл тайм. Челси разгромно уступил Селтику
ФК Челси

Лондонский «Челси», в составе которого выступает украинец Михаил Мудрик, продолжает готовиться к старту нового розыгрыша Английской Премьер-лиги.

В рамках тура по США «аристократы» встречались с шотландским «Селтиком». Игра получилась провальной – «Челси» проиграл со счетом 1:4, забив единственный гол в конце игры с пенальти.

Михаил Мудрик вышел в основе, запомнился одним ударом, который отбил голкипер, и потерей позиции во время второго гола «Селтика».

Напомним, ранее «Селтик» также забил четыре гола еще одной английской команде, победив «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

Товарищеский матч. 27 июля

Челси – Селтик – 1:4

Голы: Нкунку, 89, пен – О'Райли, 19, Кього, 33, Пальма, 76, Джонстон, 79

«Челси»: Санчес (Бергстрем, 80), Колвилл (Вейга, 80), Бадьяшиль, Фофана (Адарабиойо, 46), Чуквуэмека (Угочукву, 46), Нкунку, Джеймс , 67), Мудрик (Стерлинг, 46), Лавиа (Сантос, 67), Мадуэке (Анжело Габриэл, 79), Гию (Джордж, 84)

По теме:
Восемь голов аматорам. Верес провел контрольную игру
Второй матч за день. Александрия и ФСК Мариуполь разошлись миром
Дубль Филиппова. Александрия в товарищеском матче победила Черноморец
Челси Селтик товарищеские матчи Михаил Мудрик
Сергей Рипьюк Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Футбол | 27 июля 2024, 07:25 6
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают

Украинец приблизился к переходу в «Челси»

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 21:01 7
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины

Игорь Краснопир вырвал победу для олимпийской сборной Украины над Марокко на 90+8-й

Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 28.07.2024, 00:01
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 27.07.2024, 08:57
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Олимпийские игры | 27.07.2024, 20:15
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
26.07.2024, 03:34
Футбол
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
26.07.2024, 21:14 3
Футбол
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
26.07.2024, 12:41
Бокс
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
27.07.2024, 07:48 7
Бокс
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
27.07.2024, 06:23 24
Олимпийские игры
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
26.07.2024, 00:05
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
27.07.2024, 04:30 4
Футбол
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
26.07.2024, 07:58 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем