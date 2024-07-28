Восемь голов аматорам. Верес провел контрольную игру

Ранее ровенский «Верес» объявил, что закрыл подготовку к старту чемпионата товарищеским матчем против киевской «Оболони» (2:5). Однако по возвращении в Ровно команда провела еще одну контрольную игру.

Соперником «народного клуба» стала команда по чемпионату Ровенской области «Молодежное».

В матче против любителей «Верес» отыгрался за пять пропущенных голов в Киеве, забив соперникам восемь голов, однако не сумел удержать свои ворота на замке, все же пропустив.

Товарищеский матч

Верес – Молодежное – 8:1

Голы: Гайдучик, Свитюха, Мрвальевич (3), Годя, Лепский, Куция – ?

Учебно-тренировочная база «Вереса» (Ровно)