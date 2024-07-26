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Товарищеские матчи
Оболонь
26.07.2024 11:00 – FT 5 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 13:40 | Обновлено 26 июля 2024, 13:57
413
0

Оболонь обыграла Верес в матче с семью голами

Команды УПЛ провели в Киеве товарищеский поединок

26 июля 2024, 13:40 | Обновлено 26 июля 2024, 13:57
413
0
Оболонь обыграла Верес в матче с семью голами
ФК Оболонь Киев

На поле столичного стадиона «Оболонь Арена» состоялся товарищеский матч между киевской «Оболонью» и «Вересом» из Ровно, которые завершают подготовку к старту сезона-2024/2025 в Украинской Премьер-лиге.

Игра порадовала результативностью – команды забили в ворота друг друга семь голов. Со счетом 5:2 победили «пивовары». Заметим, что после первого тайма «Оболонь» уже сняла все вопросы о своей победе, добившись успеха 4 раза.

Товарищеский матч

Оболонь – Верес – 5:2

Голы: Осман, 8, Груша, 27, Бичек, 33, 46, Тарануха, 62 – Шарай, 72, Вовченко, 83.

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товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Верес Ровно Оболонь - Верес учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Оболонь
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