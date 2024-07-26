На поле столичного стадиона «Оболонь Арена» состоялся товарищеский матч между киевской «Оболонью» и «Вересом» из Ровно, которые завершают подготовку к старту сезона-2024/2025 в Украинской Премьер-лиге.

Игра порадовала результативностью – команды забили в ворота друг друга семь голов. Со счетом 5:2 победили «пивовары». Заметим, что после первого тайма «Оболонь» уже сняла все вопросы о своей победе, добившись успеха 4 раза.

Товарищеский матч

Оболонь – Верес – 5:2

Голы: Осман, 8, Груша, 27, Бичек, 33, 46, Тарануха, 62 – Шарай, 72, Вовченко, 83.