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Товарищеские матчи
Александрия
27.07.2024 15:00 – FT 2 : 2
ФСК Мариуполь
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Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 02:25 | Обновлено 28 июля 2024, 02:34
31
0

Второй матч за день. Александрия и ФСК Мариуполь разошлись миром

За александрийскую команду забивали Смирный и Погорелый

28 июля 2024, 02:25 | Обновлено 28 июля 2024, 02:34
31
0
Второй матч за день. Александрия и ФСК Мариуполь разошлись миром
ФК Александрия

27 июля «Александрия» запланировала два спарринга. В первом из них команда противостояла одесскому «Черноморцу» и одержала победу со счетом 2:0.

Чуть позже состоялся следующий матч. На КСК «Ника» приехалл перволиговый ФСК «Мариуполь» и сумел увезти оттуда ничью, сыграв 2:2.

За подопечных Руслана Ротаня (который сейчас не занимается тренировочным процессом клуба, а вместе с олимпийской сборной находится в Париже) забили Смирный и Погорелый.

Товарищеский матч. 27 июля

Александрия – ФСК Мариуполь – 2:2

Голы: Смирный, Погорелый – ?, ?

КСК «Ника» (Александрия)

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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