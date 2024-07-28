Второй матч за день. Александрия и ФСК Мариуполь разошлись миром
За александрийскую команду забивали Смирный и Погорелый
27 июля «Александрия» запланировала два спарринга. В первом из них команда противостояла одесскому «Черноморцу» и одержала победу со счетом 2:0.
Чуть позже состоялся следующий матч. На КСК «Ника» приехалл перволиговый ФСК «Мариуполь» и сумел увезти оттуда ничью, сыграв 2:2.
За подопечных Руслана Ротаня (который сейчас не занимается тренировочным процессом клуба, а вместе с олимпийской сборной находится в Париже) забили Смирный и Погорелый.
Товарищеский матч. 27 июля
Александрия – ФСК Мариуполь – 2:2
Голы: Смирный, Погорелый – ?, ?
КСК «Ника» (Александрия)
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