Второй матч за день. Александрия и ФСК Мариуполь разошлись миром

27 июля «Александрия» запланировала два спарринга. В первом из них команда противостояла одесскому «Черноморцу» и одержала победу со счетом 2:0.

Чуть позже состоялся следующий матч. На КСК «Ника» приехалл перволиговый ФСК «Мариуполь» и сумел увезти оттуда ничью, сыграв 2:2.

За подопечных Руслана Ротаня (который сейчас не занимается тренировочным процессом клуба, а вместе с олимпийской сборной находится в Париже) забили Смирный и Погорелый.

Товарищеский матч. 27 июля

Александрия – ФСК Мариуполь – 2:2

Голы: Смирный, Погорелый – ?, ?

КСК «Ника» (Александрия)