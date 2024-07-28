Дубль Филиппова. Александрия в товарищеском матче победила Черноморец

Пока главный тренер «Александрии» Руслан Ротань находится в Париже, тренируя олимпийскую сборную (одержавшую историческую победу, переиграв Марокко 2:1), его ассистенты продолжают подготовку к старту Украинской Премьер-лиги.

27 июля команда запланировала два спарринга. В первом из них «Александрия» оказалась сильнее «Черноморца». Игра закончилась со счетом 2:0, дубль оформил новичок команды Александр Филиппов.

Товарищеский матч. 27 июля

Александрия – Черноморец – 2:0

Голы: Филлипов (2).

Стадион: «Ника» (Александрия)