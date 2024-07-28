Дубль Филиппова. Александрия в товарищеском матче победила Черноморец
Тренер в Париже, но команда готовится к новому сезону
Пока главный тренер «Александрии» Руслан Ротань находится в Париже, тренируя олимпийскую сборную (одержавшую историческую победу, переиграв Марокко 2:1), его ассистенты продолжают подготовку к старту Украинской Премьер-лиги.
27 июля команда запланировала два спарринга. В первом из них «Александрия» оказалась сильнее «Черноморца». Игра закончилась со счетом 2:0, дубль оформил новичок команды Александр Филиппов.
Товарищеский матч. 27 июля
Александрия – Черноморец – 2:0
Голы: Филлипов (2).
Стадион: «Ника» (Александрия)
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