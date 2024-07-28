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Товарищеские матчи
Александрия
27.07.2024 10:30 – FT 2 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 02:05 | Обновлено 28 июля 2024, 02:13
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0

Дубль Филиппова. Александрия в товарищеском матче победила Черноморец

Тренер в Париже, но команда готовится к новому сезону

28 июля 2024, 02:05 | Обновлено 28 июля 2024, 02:13
25
0
Дубль Филиппова. Александрия в товарищеском матче победила Черноморец
ФК Александрия

Пока главный тренер «Александрии» Руслан Ротань находится в Париже, тренируя олимпийскую сборную (одержавшую историческую победу, переиграв Марокко 2:1), его ассистенты продолжают подготовку к старту Украинской Премьер-лиги.

27 июля команда запланировала два спарринга. В первом из них «Александрия» оказалась сильнее «Черноморца». Игра закончилась со счетом 2:0, дубль оформил новичок команды Александр Филиппов.

Товарищеский матч. 27 июля

Александрия – Черноморец – 2:0

Голы: Филлипов (2).

Стадион: «Ника» (Александрия)

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Александрия товарищеские матчи Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Александр Филиппов
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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