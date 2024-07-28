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Молодежные турниры
28 июля 2024, 01:20 | Обновлено 28 июля 2024, 01:27
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0

Андрей ПОЛУНИН: «После неудачной игры с Ираком украинцы сумели собраться»

Экс-игрок сборной Украины похвалил сине-желтых за первую победу на Олимпийских играх

28 июля 2024, 01:20 | Обновлено 28 июля 2024, 01:27
115
0
Андрей ПОЛУНИН: «После неудачной игры с Ираком украинцы сумели собраться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о победе олимпийской сборной Украины во втором туре группового турнира Игр-2024 во Франции над марокканцами (2:1).

– В футболе далеко не всегда побеждает тот, кто демонстрирует зрелищную игру и имеет преимущество в количестве созданных голевых моментов. Иногда на первый план выходят максимальная настроенность, вера в свои силы, бойцовский нрав. Футбольный Бог в таких случаях воздает тебе должное.

Украинская сборная заслужила теплые слова, потому что после несправедливого поражения в первом туре от иракцев сумела собраться и дать бой более сильному визаву. В первом тайме подопечные Руслана Ротаня больше наиграли на гол и заслуженно ушли на перерыв, ведя в счете 1:0.

Потом было словно повторение предыдущего матча с иракцами, когда соперник с пенальти выровнял положение, более того, марокканцы еще имели лишнего игрока. Наши ребята мечтали только, чтобы не проиграть, терпели и отбивались из последних сил, в рамке чудеса творил Фесюн, а в компенсированное время украинцы застали врасплох африканцев, проведя образцовую контратаку, которую в падении завершил Краснопир.

Похвалы заслуживает вся сборная, на этот раз угадал с заменами и Руслан Ротань. Гол Краснопира вернул интригу в нашей группе в борьбе за выход в следующий раунд. В заключительном матче нужно побеждать Аргентину, в противном случае нивелируется весомость сегодняшней победы над марокканцами.

Ранее мы сообщали, что в видеообзоре можно посмотреть интересные моменты футбольного матча на Олимпиаде между украинцами и сборной Марокко.

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Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Андрей Полунин инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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