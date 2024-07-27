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  4. Оби МИКЕЛ: «После Кубка Америки с Аргентиной Месси опередил Роналду»
Англия
27 июля 2024, 20:48 |
438
0

Оби МИКЕЛ: «После Кубка Америки с Аргентиной Месси опередил Роналду»

Бывший полузащитник сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду

27 июля 2024, 20:48 |
438
0
Оби МИКЕЛ: «После Кубка Америки с Аргентиной Месси опередил Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Оби Микел

Джон Оби Микел высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Даже если вы поклонник Месси, нужно уважать Роналду. Нельзя любить обоих одинаково, у каждого свое мнение. У меня есть своя точка зрения о том, кто величайший футболист всех времен. После того, как Месси снова выиграл Кубок Америки с Аргентиной, это ставит его впереди. Конечно, можно отметить, что Роналду не блеснул на Евро-2024.

Я считаю, что сборная Португалии действительно выступила ниже своих возможностей. Они были одними из фаворитов турнира. Уровень игроков в этой команде просто невероятный. Многие критиковали Роналду за то, что он берется исполнять все штрафные, пытается все делать сам, играет в каждом матче.

Но я уже говорил, что единственное, за что я его критикую на этом турнире, это его решение сыграть против Грузии. Ему не стоило выходить на поле в том матче. В 39 лет нужно делать паузы. Отдохнуть и восстановиться к следующей игре».

Нигерийский игрок завершил свою карьеру 27 сентября 2022 года.

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Джон Оби Микел Лионель Месси Криштиану Роналду сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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