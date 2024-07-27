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Футбол
27 июля 2024, 20:50 | Обновлено 27 июля 2024, 20:57
1177
1

Хавбек Украины U-23: «Иногда нужно, чтобы нас в сраку клюнули»

Хлань дал комментарий после победного матча

27 июля 2024, 20:50 | Обновлено 27 июля 2024, 20:57
1177
1
Хавбек Украины U-23: «Иногда нужно, чтобы нас в сраку клюнули»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Хавбек Украины U-23 Максим Хлань оценил победу 2:1 в матче 2-го тура олимпийского футбольного турнира против Марокко U-23. Команда забила решающий гол в компенсированное время.

«Я уже говорил про наш украинский характер. И мы показываем его, и не имеет значения, кто наш соперник. Это историческая первая победа на Олимпиаде, но уже нужно думать про Аргентину. Нельзя позволять себе радость, потому что уже скоро новый матч».

«Мы все это делаем для нашей страны, где идет война, летают ракеты. Мы жаловаться не можем, что нам тяжело».

Красная карточка нас немного пошатнула, но мы говорили про контратаки и этим воспользовались. Второй пенальти подряд? Да, проклятье какое-то. Нам иногда нужно, чтобы, так сказать, в сраку кто-то клюнул, чтобы мы побежали», — сказал Хлань.

В третьем туре команда 30 июля сыграет против Аргентины.

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Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Максим Хлань
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Олександр Науменко
Вас весь другий тайм возили обличчам по підлозі. Так буває, іноді і ганчирці щастить. 
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