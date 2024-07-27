Хавбек Украины U-23: «Иногда нужно, чтобы нас в сраку клюнули»

Хавбек Украины U-23 Максим Хлань оценил победу 2:1 в матче 2-го тура олимпийского футбольного турнира против Марокко U-23. Команда забила решающий гол в компенсированное время.

«Я уже говорил про наш украинский характер. И мы показываем его, и не имеет значения, кто наш соперник. Это историческая первая победа на Олимпиаде, но уже нужно думать про Аргентину. Нельзя позволять себе радость, потому что уже скоро новый матч».

«Мы все это делаем для нашей страны, где идет война, летают ракеты. Мы жаловаться не можем, что нам тяжело».

Красная карточка нас немного пошатнула, но мы говорили про контратаки и этим воспользовались. Второй пенальти подряд? Да, проклятье какое-то. Нам иногда нужно, чтобы, так сказать, в сраку кто-то клюнул, чтобы мы побежали», — сказал Хлань.

В третьем туре команда 30 июля сыграет против Аргентины.