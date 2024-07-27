«Забил и просто лежал». Краснопир – о решающем голе Украины U-23

Форвард сборной Украины U-23 Игорь Краснопир оценил победу 2:1 в матче 2-го тура олимпийского футбольного турнира против Марокко U-23. Игрок забил решающий мяч в компенсированное время.

«После гола была задышка, был не в моменте и просто лежал. Но не думал, что гол будут пересматривать. Уверен, что гол. Было тяжело, ты вышел на поле – тебя освистывают, но мы выдержали это давление».

«Аргентина? Это финал за выход дальше, все понимают уровень соперника», – сказал Краснопир.

Украина перед последним туром с Аргентиной (30 июля) набрала 3 пункта.