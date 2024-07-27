Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. «Забил и просто лежал». Краснопир – о решающем голе Украины U-23
Футбол
27 июля 2024, 20:18 |
2996
1

«Забил и просто лежал». Краснопир – о решающем голе Украины U-23

Игорь оформил гол в компенсированное время

27 июля 2024, 20:18 |
2996
1
«Забил и просто лежал». Краснопир – о решающем голе Украины U-23
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины U-23 Игорь Краснопир оценил победу 2:1 в матче 2-го тура олимпийского футбольного турнира против Марокко U-23. Игрок забил решающий мяч в компенсированное время.

«После гола была задышка, был не в моменте и просто лежал. Но не думал, что гол будут пересматривать. Уверен, что гол. Было тяжело, ты вышел на поле – тебя освистывают, но мы выдержали это давление».

«Аргентина? Это финал за выход дальше, все понимают уровень соперника», – сказал Краснопир.

Украина перед последним туром с Аргентиной (30 июля) набрала 3 пункта.

По теме:
Илья КОВТУН: «С начала полномасштабного вторжения я ещё не был в Украине»
Олег ВАРНЯЕВ: «Мы еще поборемся за медаль, ведь настрой полностью боевой!»
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля
Игорь Краснопир Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Футбол | 27 июля 2024, 04:30 3
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ

Команды Левый Берег и Минай встретятся в Ровно на стадионе Авангард

Гимнастика. Украина пробилась в финал в командном многоборье
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 18:58 7
Гимнастика. Украина пробилась в финал в командном многоборье
Гимнастика. Украина пробилась в финал в командном многоборье

Команда сумела гарантировать выход в финал

Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Бокс | 27.07.2024, 10:55
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Бокс | 27.07.2024, 07:48
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе
Олимпийские игры | 27.07.2024, 21:12
«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе
«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
...ага, але тепер потрібно обігрувати аргкнтину нічия нічого не дає, майже...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют
Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют
26.07.2024, 18:52 6
Бокс
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
26.07.2024, 00:05
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
25.07.2024, 22:14
Олимпийские игры
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
26.07.2024, 07:51 7
Футбол
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
27.07.2024, 06:23 24
Олимпийские игры
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
26.07.2024, 01:14 2
Футбол
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
26.07.2024, 07:01 14
Футбол
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
26.07.2024, 07:58 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем