Ротань оценил историческую победу Украины U-23 на Олимпиаде

Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань оценил победу 2:1 в матче 2-го тура олимпийского футбольного турнира против Марокко U-23.

«Я считаю, что нужно отдать должное ребятам, которые хорошо настроились, которые даже в меньшинстве бились за результат и добыли его. Остался последний матч, где не нужно смотреть, кто будет соперником. Мы увидели, что можно побеждать даже национальную сборную Марокко. В их команде есть игроки национальной сборной. И это урок для нашей команды, что можно всех обыгрывать».

«Теперь – восстановление, потому что тяжело через два дня на третий играть. Это важно, и с нетерпением ждем встречу с Аргентиной. Это будет наш маленький финал. Но если будем играть так, как в первом тайме с Марокко, то можно действовать с позиции силы».

«Во втором тайме отдали много сил, когда остались в меньшинстве. Но ребята заслужили победу для Украины, для наших воинов. Удаление? Это было двойное наказание, но вы знаете, как судят на этой Олимпиаде. После того пенальти в первом матче даже вопросы задавать не нужно. На это не нужно обращать внимание».

«Оваций никаких не нужно, просто делаем свою работу», – сказал Ротань.

Украина перед последним туром с Аргентиной (30 июля) набрала 3 пункта.