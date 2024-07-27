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Футбол
27 июля 2024, 20:35 | Обновлено 27 июля 2024, 20:37
4395
2

Ротань оценил историческую победу Украины U-23 на Олимпиаде

Тренер дал комментарий после напряженного поединка

27 июля 2024, 20:35 | Обновлено 27 июля 2024, 20:37
4395
2
Ротань оценил историческую победу Украины U-23 на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань оценил победу 2:1 в матче 2-го тура олимпийского футбольного турнира против Марокко U-23.

«Я считаю, что нужно отдать должное ребятам, которые хорошо настроились, которые даже в меньшинстве бились за результат и добыли его. Остался последний матч, где не нужно смотреть, кто будет соперником. Мы увидели, что можно побеждать даже национальную сборную Марокко. В их команде есть игроки национальной сборной. И это урок для нашей команды, что можно всех обыгрывать».

«Теперь – восстановление, потому что тяжело через два дня на третий играть. Это важно, и с нетерпением ждем встречу с Аргентиной. Это будет наш маленький финал. Но если будем играть так, как в первом тайме с Марокко, то можно действовать с позиции силы».

«Во втором тайме отдали много сил, когда остались в меньшинстве. Но ребята заслужили победу для Украины, для наших воинов. Удаление? Это было двойное наказание, но вы знаете, как судят на этой Олимпиаде. После того пенальти в первом матче даже вопросы задавать не нужно. На это не нужно обращать внимание».

«Оваций никаких не нужно, просто делаем свою работу», – сказал Ротань.

Украина перед последним туром с Аргентиной (30 июля) набрала 3 пункта.

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Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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_Quantum19_
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+2
AndiM
Клоун, після випадкового голу вже на 65 хв почав випускати куєвєрових максіків щоб втримати рахунок. 
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-4
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