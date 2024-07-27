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  4. Фесюн признался, какое ему наставление дал Пушич перед стартом Олимпиады
Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 17:32 |
271
0

Фесюн признался, какое ему наставление дал Пушич перед стартом Олимпиады

Сегодня, в 18:00 Украина сыграет на Олимпиаде против Марокко

27 июля 2024, 17:32 |
271
0
Фесюн признался, какое ему наставление дал Пушич перед стартом Олимпиады
УАФ. Кирилл Фесюн

Новобранец «Шахтера» Кирилл Фесюн признался, что сказал ему главный тренер «горняков» Марино Пушич перед стартом Олимпийских игр-2024. Фесюн выступает на Олимпиаде за сборную Украины U-23 по футболу.

«Марино – очень приятный, веселый человек и замечательный тренер. Он постоянно спрашивает: «Как дела? Как самочувствие? Как настроение?». Пушич перед Олимпиадой нам сказал: «Я понимаю, что в Украине идет война, поэтому отпускаю вас на Игры, чтобы вы защищали честь вашей страны в мире», – сказал Фесюн.

Украина стартовала на Олимпиаде с поражения от Ирака (1:2), а сегодня, в 18:00 сине-желтые сыграют с Марокко.

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Марино Пушич Кирилл Фесюн Шахтер Донецк Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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