Фесюн признался, какое ему наставление дал Пушич перед стартом Олимпиады

Новобранец «Шахтера» Кирилл Фесюн признался, что сказал ему главный тренер «горняков» Марино Пушич перед стартом Олимпийских игр-2024. Фесюн выступает на Олимпиаде за сборную Украины U-23 по футболу.

«Марино – очень приятный, веселый человек и замечательный тренер. Он постоянно спрашивает: «Как дела? Как самочувствие? Как настроение?». Пушич перед Олимпиадой нам сказал: «Я понимаю, что в Украине идет война, поэтому отпускаю вас на Игры, чтобы вы защищали честь вашей страны в мире», – сказал Фесюн.

Украина стартовала на Олимпиаде с поражения от Ирака (1:2), а сегодня, в 18:00 сине-желтые сыграют с Марокко.