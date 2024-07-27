Авто Рэшфорда попало в ДТП. Форварда в нем не было, но был другой игрок МЮ
Пострадавшим было рекомендовано обратиться в больницу
Автомобиль, который принадлежит английскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду, попал в аварию.
Сообщается, что самого форварда в авто не было.
Якобы в автомобиль Рэшфорда врезался «Мерседес» под управлением водителя в нетрезвом состоянии. При этом сообщается, что в машине Маркуса находились водитель и защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия. Сам Рэшфорд ехал следом в другом автомобиле.
После столкновения пострадавшим было предложение обратиться за медицинской помощью в больницу.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает возможность трансфера Маркуса Рэшфорд.
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