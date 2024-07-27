Артур РЕМЕНЯК: «Любенович чувствовал, что надо тренировать пенальти»

Одним из лучших игроков полуфинального поединка Турнира четірех за право выступать в УПЛ «Эпицентр» – «Минай» был закарпатец Артур Ременяк.

Выйдя на замену, он забил гол и спас свою команду от поражения, а в серии послематчевых пенальти также отметился точным ударом.

Эксклюзивно для Sport.ua Артур Ременяк рассказал, что помогло его команде пробиться в финал мини-турнира – 3:3 (5:3 – по пенальти):

Видеообзор матча 1/2 финала Турнира четырех за право сыграть в УПЛ Эпицентр – Минай.

«Был открытый футбол с большим количеством голевых моментов, шестью забитыми мячами в основное время, но и хватало досадных ошибок. Этому есть объективные причины: в конце июля команды еще только завершают подготовку к сезону, а тут довольно неожиданно выяснилось, что надо срочно играть официальные поединки, да еще и на вылет.

Следует отдать должное нашему руководителю Желько Любеновичу, который будто чувствовал, что сегодня не обойдется без серии послематчевых пенальти и вчера после предигровой тренировки мы шлифовали удары с 11-метровой отметки. Это сказалось: все пять наших попыток в поединке с «Эпицентром» были удачными», – признался Ременяк.