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Англия
27 июля 2024, 11:03 | Обновлено 27 июля 2024, 11:12
808
0

Гвардиола назвал условие для новых подписаний Ман Сити

Испанец – о выходе клуба на трансферный рынок

27 июля 2024, 11:03 | Обновлено 27 июля 2024, 11:12
808
0
Гвардиола назвал условие для новых подписаний Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о трансферной деятельности клуба в ближайшей перспективе.

Уроженец Каталонии заявил, что «горожане» займутся покупками новых игроков только в том случае, если кто-то из нынешних футболистов команды уйдет.

«Другие подписания после Савио? Прямо сейчас – нет… Если кто-то уйдет в оставшееся время трансферного окна, то возможно. Но если никто не уйдет, я думаю, мы останемся в том же составе, что и сейчас», – заявил Гвардиола.

Напомним, не так давно «Манчестер Сити» подписал экс-игрока «Жироны» 20-летнего бразильца Савио.

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Жузеп Гвардиола трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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