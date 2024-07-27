Гвардиола назвал условие для новых подписаний Ман Сити
Испанец – о выходе клуба на трансферный рынок
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о трансферной деятельности клуба в ближайшей перспективе.
Уроженец Каталонии заявил, что «горожане» займутся покупками новых игроков только в том случае, если кто-то из нынешних футболистов команды уйдет.
«Другие подписания после Савио? Прямо сейчас – нет… Если кто-то уйдет в оставшееся время трансферного окна, то возможно. Но если никто не уйдет, я думаю, мы останемся в том же составе, что и сейчас», – заявил Гвардиола.
Напомним, не так давно «Манчестер Сити» подписал экс-игрока «Жироны» 20-летнего бразильца Савио.
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