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  4. Фонсека рассказал, каким будет Милан при нем. Гарантия – 100%
Италия
27 июля 2024, 09:27 | Обновлено 27 июля 2024, 09:29
103
0

Фонсека рассказал, каким будет Милан при нем. Гарантия – 100%

Экс-тренер донецкого «Шахтера» – о планах

27 июля 2024, 09:27 | Обновлено 27 июля 2024, 09:29
103
0
Фонсека рассказал, каким будет Милан при нем. Гарантия – 100%
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Фонсека

Португальский специалист Паулу Фонсека, который этим летом возглавил итальянский «Милан», рассказал, как будет играть команда под его руководством.

«Я могу на 100% гарантировать вам, что вы увидите атакующий «Милан». «Милан», который доминирует в матчах, быстро возвращает себе мяч и заставляет фанатов гордиться им.

Мы будем защищаться не так, как в прошлом сезоне. Я не хочу сравнивать, но это будет происходить иначе. В этом аспекте мы должны прибавлять, если хотим побеждать», – признался Фонсека.

Как известно, ранее Паулу Фонсека высказался о положении Украины, на которую напала россия.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Паулу Фонсека Милан
Юрій Остроумов Источник: Calciomercato
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