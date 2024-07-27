Фонсека рассказал, каким будет Милан при нем. Гарантия – 100%

Португальский специалист Паулу Фонсека, который этим летом возглавил итальянский «Милан», рассказал, как будет играть команда под его руководством.

«Я могу на 100% гарантировать вам, что вы увидите атакующий «Милан». «Милан», который доминирует в матчах, быстро возвращает себе мяч и заставляет фанатов гордиться им.

Мы будем защищаться не так, как в прошлом сезоне. Я не хочу сравнивать, но это будет происходить иначе. В этом аспекте мы должны прибавлять, если хотим побеждать», – признался Фонсека.

Как известно, ранее Паулу Фонсека высказался о положении Украины, на которую напала россия.