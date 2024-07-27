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Товарищеские матчи
Ворскла
26.07.2024 18:00 – FT 1 : 1
Полтава
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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 05:59 | Обновлено 27 июля 2024, 06:41
122
0

Ворскла разошлась миром с Полтавой в городском спарринге-дерби

Счет открыл Иван Нестеренко, а уравнял ситуацию Владимир Одарюк

27 июля 2024, 05:59 | Обновлено 27 июля 2024, 06:41
122
0
Ворскла разошлась миром с Полтавой в городском спарринге-дерби
ФК Ворскла

На стадионе Ворскла-Смена в Нижних Млинах встретились команда УПЛ Ворскла и перволиговый клуб СК Полтава.

Команды разошлись ничьей (1:1) по итогам предсезонного спарринга-дерби.

Счет во встрече на 41-й минуте открыл Иван Нестеренко, а уравнял ситуацию на 48-й воспитанник Ворсклы Владимир Одарюк.

Товарищеский матч

26 июля. Нижние Млины, стадион Ворскла-Смена

18:00. Ворскла (Полтава) – СК Полтава – 1:1 (1:0)

Голы: Нестеренко, 41 – Одарюк, 48

Видеозапись матча

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Николай Степанюк Источник: ФК Ворскла
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