Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига27 июля 2024, 05:59 | Обновлено 27 июля 2024, 06:41
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Ворскла разошлась миром с Полтавой в городском спарринге-дерби
Счет открыл Иван Нестеренко, а уравнял ситуацию Владимир Одарюк
27 июля 2024, 05:59 | Обновлено 27 июля 2024, 06:41
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На стадионе Ворскла-Смена в Нижних Млинах встретились команда УПЛ Ворскла и перволиговый клуб СК Полтава.
Команды разошлись ничьей (1:1) по итогам предсезонного спарринга-дерби.
Счет во встрече на 41-й минуте открыл Иван Нестеренко, а уравнял ситуацию на 48-й воспитанник Ворсклы Владимир Одарюк.
Товарищеский матч
26 июля. Нижние Млины, стадион Ворскла-Смена
18:00. Ворскла (Полтава) – СК Полтава – 1:1 (1:0)
Голы: Нестеренко, 41 – Одарюк, 48
Видеозапись матча
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