Ворскла разошлась миром с Полтавой в городском спарринге-дерби

На стадионе Ворскла-Смена в Нижних Млинах встретились команда УПЛ Ворскла и перволиговый клуб СК Полтава.

Команды разошлись ничьей (1:1) по итогам предсезонного спарринга-дерби.

Счет во встрече на 41-й минуте открыл Иван Нестеренко, а уравнял ситуацию на 48-й воспитанник Ворсклы Владимир Одарюк.

Товарищеский матч

26 июля. Нижние Млины, стадион Ворскла-Смена

18:00. Ворскла (Полтава) – СК Полтава – 1:1 (1:0)

Голы: Нестеренко, 41 – Одарюк, 48

Видеозапись матча