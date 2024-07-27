Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос проиграл ЛНЗ в последнем спарринге перед стартом в УПЛ
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
26.07.2024 17:00 – FT 1 : 2
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 05:31 | Обновлено 27 июля 2024, 06:09
51
0

Колос проиграл ЛНЗ в последнем спарринге перед стартом в УПЛ

Команды УПЛ провели очередной контрольный поединок

27 июля 2024, 05:31 | Обновлено 27 июля 2024, 06:09
51
0
Колос проиграл ЛНЗ в последнем спарринге перед стартом в УПЛ
ФК Колос

В пятницу, 26 июля, во второй половине дня Колосс провел заключительный спарринг летнего тренировочного сбора. Клуб из Ковалевки уступил дома команде ЛНЗ Черкассы со счетом 1:2.

Гости вышли вперед на 23-й минуте, однако через пару минут Александр Демченко красивой дугой перекинул голкипера гостей и сравнял результат (1:1).

Однако перед самым перерывом ЛНЗ забил снова и сохранил до завершения игры победный счет.

Колос завершил серию контрольных матчей на летних сборах и теперь готовится к старту в новом сезоне УПЛ против Оболони (4 августа в Киеве).

Товарищеский матч. 26 июля. Ковалевка

17:00. Колос (Ковалевка) – ЛНЗ (Черкассы) – 1:2

Голы: Демченко, 25 – Ассинор, 24, Эйнел, 43

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко – Яшари, Ангелов (Бар, 70), Тилль (Олейник, 81), Пасич, Эйнел – Ассинор (Молло, 81)

По теме:
ВИДЕО. Шовковский тоже поучаствовал. Динамо продолжает тренировки в Люблине
Колос в летнем спарринге разгромил команду Диназ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Эйнел Соареш Александр Демченко Колос - ЛНЗ
Николай Степанюк Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Футбол | 26 июля 2024, 23:44 1
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают

Украинец приблизился к переходу в «Челси»

Где смотреть онлайн футбольный матч Олимпиады Украина U-23 – Марокко U-23
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 00:45 1
Где смотреть онлайн футбольный матч Олимпиады Украина U-23 – Марокко U-23
Где смотреть онлайн футбольный матч Олимпиады Украина U-23 – Марокко U-23

27 июля в 18:00 пройдет второй матч сине-желтых на ОИ-2024

«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
Футбол | 26.07.2024, 07:58
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
Бокс | 26.07.2024, 12:41
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Футбол | 26.07.2024, 07:01
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
26.07.2024, 01:14 2
Футбол
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
25.07.2024, 06:05
Футбол
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
25.07.2024, 15:03 1
Олимпийские игры
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
25.07.2024, 14:43
Бокс
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
26.07.2024, 12:20
Бокс
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
26.07.2024, 07:51 7
Футбол
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
25.07.2024, 14:42 14
Футбол
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
25.07.2024, 08:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем