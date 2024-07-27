Колос проиграл ЛНЗ в последнем спарринге перед стартом в УПЛ

В пятницу, 26 июля, во второй половине дня Колосс провел заключительный спарринг летнего тренировочного сбора. Клуб из Ковалевки уступил дома команде ЛНЗ Черкассы со счетом 1:2.

Гости вышли вперед на 23-й минуте, однако через пару минут Александр Демченко красивой дугой перекинул голкипера гостей и сравнял результат (1:1).

Однако перед самым перерывом ЛНЗ забил снова и сохранил до завершения игры победный счет.

Колос завершил серию контрольных матчей на летних сборах и теперь готовится к старту в новом сезоне УПЛ против Оболони (4 августа в Киеве).

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Товарищеский матч. 26 июля. Ковалевка

17:00. Колос (Ковалевка) – ЛНЗ (Черкассы) – 1:2

Голы: Демченко, 25 – Ассинор, 24, Эйнел, 43

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко – Яшари, Ангелов (Бар, 70), Тилль (Олейник, 81), Пасич, Эйнел – Ассинор (Молло, 81)