Товарищеские матчи
26.07.2024 12:00 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига27 июля 2024, 04:41 | Обновлено 27 июля 2024, 05:20
161
0
Колос в летнем спарринге разгромил команду Диназ
Три гола побывало в воротах команды Первой лиги
27 июля 2024, 04:41 | Обновлено 27 июля 2024, 05:20
161
0
В пятницу, 26 июля, основная команда Колоса из Ковалевки провела спарринг с представителем Первой лиги – Диназом из Вышгорода – и победила 3:0.
Счет на 5-й минуте открыл центральный защитник Владислав Шершень.
Удвоил преимущество Даниил Денисенко перед перерывом. А третий гол провел на 62-й минуте Андрей Бойко.
Товарищеский матч. 26 июля. Калиновка
12:00. Колос Ковалевка – Диназ Вышгород – 3:0
Голы: Владислав Шершень, 5, Даниил Денисенко, 45, Андрей Бойко, 62
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 июля 2024, 12:41 0
Бой-реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года
Бокс | 26 июля 2024, 12:20 0
Александр отказался покупать себе такое ценное авто
Футбол | 26.07.2024, 21:14
Футбол | 26.07.2024, 22:15
Футбол | 26.07.2024, 21:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.07.2024, 07:51 7
25.07.2024, 15:03 1
25.07.2024, 04:59 30
26.07.2024, 07:01 10
25.07.2024, 20:29 5
25.07.2024, 21:15 1
26.07.2024, 02:08
25.07.2024, 14:42 14