Колос в летнем спарринге разгромил команду Диназ

В пятницу, 26 июля, основная команда Колоса из Ковалевки провела спарринг с представителем Первой лиги – Диназом из Вышгорода – и победила 3:0.

Счет на 5-й минуте открыл центральный защитник Владислав Шершень.

Удвоил преимущество Даниил Денисенко перед перерывом. А третий гол провел на 62-й минуте Андрей Бойко.

Товарищеский матч. 26 июля. Калиновка

12:00. Колос Ковалевка – Диназ Вышгород – 3:0

Голы: Владислав Шершень, 5, Даниил Денисенко, 45, Андрей Бойко, 62