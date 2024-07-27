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Колос Ковалевка
26.07.2024 12:00 – FT 3 : 0
Диназ
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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 04:41 | Обновлено 27 июля 2024, 05:20
161
0

Колос в летнем спарринге разгромил команду Диназ

Три гола побывало в воротах команды Первой лиги

27 июля 2024, 04:41 | Обновлено 27 июля 2024, 05:20
161
0
Колос в летнем спарринге разгромил команду Диназ
ФК Колос

В пятницу, 26 июля, основная команда Колоса из Ковалевки провела спарринг с представителем Первой лиги – Диназом из Вышгорода – и победила 3:0.

Счет на 5-й минуте открыл центральный защитник Владислав Шершень.

Удвоил преимущество Даниил Денисенко перед перерывом. А третий гол провел на 62-й минуте Андрей Бойко.

Товарищеский матч. 26 июля. Калиновка

12:00. Колос Ковалевка – Диназ Вышгород – 3:0

Голы: Владислав Шершень, 5, Даниил Денисенко, 45, Андрей Бойко, 62

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Колос Ковалевка Диназ Вышгород учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Первая лига Украины контрольные матчи УПЛ Михаил Шершень
Николай Степанюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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