Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Довбика откровенно сообщил, почему переход в Атлетико близок к срыву
Испания
26 июля 2024, 19:30 |
699
2

Агент Довбика откровенно сообщил, почему переход в Атлетико близок к срыву

Артем все дальше от «матрасников»...

26 июля 2024, 19:30 |
699
2
Агент Довбика откровенно сообщил, почему переход в Атлетико близок к срыву
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал мадридский «Атлетико».

Однако агент украинского нападающего Алексей Люндовский рассказал, что переход украинского нападающего в мадридский клуб маловероятен.

«Атлетико» – большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям от других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов», – сказал агент Довбика

В прошлом сезоне Довбик сыграл за каталонский клуб 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, Артем согласовал условия личного контракта с римской «Ромой».

По теме:
Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико
Стало известно, почему трансфер Довбика в Атлетико может сорваться
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого защитника
Алексей Люндовский трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен состав Шахтера на матч против Динамо Загреб
Футбол | 26 июля 2024, 19:16 0
Стал известен состав Шахтера на матч против Динамо Загреб
Стал известен состав Шахтера на матч против Динамо Загреб

Начало матча против хорватской команды в 20:00 по киевскому времени

«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
Футбол | 26 июля 2024, 07:58 7
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала

Наставник «галактикос» провел разговор с Тибо Куртуа

ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
Олимпийские игры | 25.07.2024, 22:14
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua
Олимпийские игры | 26.07.2024, 13:33
Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua
Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Бокс | 26.07.2024, 12:20
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Та всім пох 
Ответить
+1
zzg77
Тоді хай поки сидить у Жироні.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
26.07.2024, 01:14 2
Футбол
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 16
Олимпийские игры
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
26.07.2024, 07:01 10
Футбол
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
25.07.2024, 08:23 5
Футбол
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
25.07.2024, 15:03 1
Олимпийские игры
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
24.07.2024, 18:00 35
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем