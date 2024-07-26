Агент Довбика откровенно сообщил, почему переход в Атлетико близок к срыву
Артем все дальше от «матрасников»...
27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал мадридский «Атлетико».
Однако агент украинского нападающего Алексей Люндовский рассказал, что переход украинского нападающего в мадридский клуб маловероятен.
«Атлетико» – большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям от других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов», – сказал агент Довбика
В прошлом сезоне Довбик сыграл за каталонский клуб 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов.
Ранее сообщалось, Артем согласовал условия личного контракта с римской «Ромой».
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