Агент Довбика откровенно сообщил, почему переход в Атлетико близок к срыву

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал мадридский «Атлетико».

Однако агент украинского нападающего Алексей Люндовский рассказал, что переход украинского нападающего в мадридский клуб маловероятен.

«Атлетико» – большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям от других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов», – сказал агент Довбика

В прошлом сезоне Довбик сыграл за каталонский клуб 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, Артем согласовал условия личного контракта с римской «Ромой».