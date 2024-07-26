Скрипник отказался давать пресс-конференцию после матча с Левым Берегом

Журналист и телекомментатор Владимир Зверов раскрыл подробности того, как в СМИ появилась информация о том, что Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера «Металлиста 1925»:

«Уточню по Скрипнику. В эфире «УПЛ ТВ» я озвучил информацию о том, что он подает в отставку, и это было со слов редактора трансляции, который подсказал мне в наушник.

Редактор узнал это со слов флоу-менеджера трансляции. Это человек, который выполняет много функций на трансляции, в том числе организует гостей на флеш-интервью.

Итак. Скрипник шел в раздевалку. По дороге его пригласил на пресс-конференцию пресс-атташе «Металлиста 1925», и, параллельно, флоу-менеджер – на флеш-интервью. Скрипник ответил им, что уходит в отставку.

От себя добавлю – это пока не означает, что отставка принята руководством клуба».