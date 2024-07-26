Англия26 июля 2024, 17:41 |
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Манчестер Сити работает над трансфером героя Евро-2024
Дани Ольмо может покинуть «РБ Лейпциг»
26 июля 2024, 17:41 |
817
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«Манчестер Сити» сделал предложение по трансферу атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо. Об этом сообщают французские СМИ.
Также на Ольмо претендует «Барселоны», но каталонцам нужно сначала продать нескольких игроков, чтобы позволить себе столь дорогостоящее подписание. Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предлагает за 26-летнего испанца 60 миллионов евро с учетом бонусов.
В сезоне 2023/2024 на счету Ольмо 8 голов и 5 ассистов в 25 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.
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