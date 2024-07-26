Эпицентр – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 26 июля в Ровно на стадионе «Авангард» состоится второй полуфинал Турнира четырех за выход в УПЛ сезона 2024/2025. В нем сыграют «Эпицентр» (Каменец-Подольский) и «Минай». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Эпицентр»: Чернобай, С. Крыстин, Мороз, В. Крыстин, Жмуйда, Миронюк, Беженар, Запорожец, Процив, Кравчук

«Минай»: Бандура, Дворовенко, Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Матюшенко, Прихна, Кораблин, Вакула, Воробчак, Гуничев