Украина. Премьер лига26 июля 2024, 17:07 | Обновлено 26 июля 2024, 17:49
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Эпицентр – Минай. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют во втором полуфинале Турнира четырех
26 июля 2024, 17:07 | Обновлено 26 июля 2024, 17:49
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Сегодня, 26 июля в Ровно на стадионе «Авангард» состоится второй полуфинал Турнира четырех за выход в УПЛ сезона 2024/2025. В нем сыграют «Эпицентр» (Каменец-Подольский) и «Минай». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Эпицентр»: Чернобай, С. Крыстин, Мороз, В. Крыстин, Жмуйда, Миронюк, Беженар, Запорожец, Процив, Кравчук
«Минай»: Бандура, Дворовенко, Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Матюшенко, Прихна, Кораблин, Вакула, Воробчак, Гуничев
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