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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 17:07 | Обновлено 26 июля 2024, 17:49
342
0

Эпицентр – Минай. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют во втором полуфинале Турнира четырех

26 июля 2024, 17:07 | Обновлено 26 июля 2024, 17:49
342
0
Эпицентр – Минай. Стали известны стартовые составы
ФК Минай

Сегодня, 26 июля в Ровно на стадионе «Авангард» состоится второй полуфинал Турнира четырех за выход в УПЛ сезона 2024/2025. В нем сыграют «Эпицентр» (Каменец-Подольский) и «Минай». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Эпицентр»: Чернобай, С. Крыстин, Мороз, В. Крыстин, Жмуйда, Миронюк, Беженар, Запорожец, Процив, Кравчук

«Минай»: Бандура, Дворовенко, Прокопчук, Чуев, Дмитрук, Матюшенко, Прихна, Кораблин, Вакула, Воробчак, Гуничев

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Эпицентр Каменец-Подольский Минай Эпицентр - Минай Украинская Премьер-лига переходные матчи стартовые составы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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