ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала лидера Монцы
Андреа Кольпани продолжит карьеру во Флоренции
«Фиорентина» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Монцы» Андреа Кольпани. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.
По информации СМИ, за аренду «Фиорентина» заплатила 4 миллиона евро, выкуп Кольпани обойдется «Фиалкам» в 12 миллионов. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде возможных бонусов.
Кольпани стал одним из открытий прошлого сезона Серии А и даже рассматривался в качестве кандидата в сборную Италии. В прошлом сезоне на счету 25-летнего хавбека 8 голов и 4 ассиста в 38 матчах Серии А за «Монцу».
Ранее «Фиорентина» подписала защитника сборной Хорватии Марина Понграчича.
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