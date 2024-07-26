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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала лидера Монцы
Италия
26 июля 2024, 16:05 |
207
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала лидера Монцы

Андреа Кольпани продолжит карьеру во Флоренции

26 июля 2024, 16:05 |
207
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала лидера Монцы
ФК Фиорентина. Андреа Кольпани

«Фиорентина» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Монцы» Андреа Кольпани. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

По информации СМИ, за аренду «Фиорентина» заплатила 4 миллиона евро, выкуп Кольпани обойдется «Фиалкам» в 12 миллионов. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде возможных бонусов.

Кольпани стал одним из открытий прошлого сезона Серии А и даже рассматривался в качестве кандидата в сборную Италии. В прошлом сезоне на счету 25-летнего хавбека 8 голов и 4 ассиста в 38 матчах Серии А за «Монцу».

Ранее «Фиорентина» подписала защитника сборной Хорватии Марина Понграчича.

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Олег Дидух Источник: ФК Фиорентина
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