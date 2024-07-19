Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника сборной Хорватии
Италия
19 июля 2024, 15:31 | Обновлено 19 июля 2024, 15:32
372
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника сборной Хорватии

Марин Понграчич покинул «Лечче»

19 июля 2024, 15:31 | Обновлено 19 июля 2024, 15:32
372
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника сборной Хорватии
ФК Фиорентина. Марин Понграчич

«Фиорентина» официально сообщила о подписании центрального/правого защитника «Лечче» и сборной Хорватии Марина Понграчича. Срок действия контракта с 26-летним защитником не называется.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Понгачича 38 матчей за «Лечче» во всех турнирах. Защитник суммарно провел 10 матчей за сборную Хорватию, 2 из которых – на Евро-2024, где Понграчич суммарно провел на поле 180 минут.

В составе «Фиорентины» Понграчич призван заменить Николу Миленковича, который вчера был продан в «Ноттингем Форест».

По теме:
Клуб Моуриньо нацелился на форварда Милана
Романо опроверг слухи о трансфере украинца в топ-клуб АПЛ
Форвард, который провалился в Интере, может вернуться в Серию А
Фиорентина Лечче трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Фиорентина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аякс – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 19 июля 2024, 15:01 0
Аякс – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Аякс – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Футбол | 18 июля 2024, 21:06 1
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти

Команда провела результативный спарринг

БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Футбол | 19.07.2024, 12:59
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Футбол | 18.07.2024, 21:54
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Футбол | 19.07.2024, 00:45
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
18.07.2024, 21:30 1
Футбол
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
18.07.2024, 00:23 9
Футбол
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
18.07.2024, 18:47 1
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
18.07.2024, 02:38
Бокс
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
18.07.2024, 18:20 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 5
Футбол
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем