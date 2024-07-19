ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника сборной Хорватии
Марин Понграчич покинул «Лечче»
«Фиорентина» официально сообщила о подписании центрального/правого защитника «Лечче» и сборной Хорватии Марина Понграчича. Срок действия контракта с 26-летним защитником не называется.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Понгачича 38 матчей за «Лечче» во всех турнирах. Защитник суммарно провел 10 матчей за сборную Хорватию, 2 из которых – на Евро-2024, где Понграчич суммарно провел на поле 180 минут.
В составе «Фиорентины» Понграчич призван заменить Николу Миленковича, который вчера был продан в «Ноттингем Форест».
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