Ди Марцио: Рома близка к соглашению с Довбиком по условиям контракта

Авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился последними новостями по трансферу форварда сборной Украины Артема Довбика из «Жироны» в «Рому»:

«В эти часы «Рома» успешно завершает переговоры с Артемом Довбиком по условиям личного контракта. «Джаллоросси» готовы предложить «Жироне» 30-32 миллиона евро плюс бонусы», – написал Ди Марцио.

Ранее другой итальянский журналист, Джанлуиджи Лонгари, сообщало о том, что «Рома» предложила Довбику зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. Это почти в три раза больше, чем зарабатывает украинец в «Жироне».