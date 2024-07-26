Ди Марцио: Рома близка к соглашению с Довбиком по условиям контракта
Итальянскому клубу еще надо договориться с «Жироной»
Авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился последними новостями по трансферу форварда сборной Украины Артема Довбика из «Жироны» в «Рому»:
«В эти часы «Рома» успешно завершает переговоры с Артемом Довбиком по условиям личного контракта. «Джаллоросси» готовы предложить «Жироне» 30-32 миллиона евро плюс бонусы», – написал Ди Марцио.
Ранее другой итальянский журналист, Джанлуиджи Лонгари, сообщало о том, что «Рома» предложила Довбику зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. Это почти в три раза больше, чем зарабатывает украинец в «Жироне».
#Calciomercato | La #Roma in queste ore sta chiudendo l'accordo economico con #Dovbyk. Giallorossi pronti a offrire al Girona 30/32 milioni di euro più bonus— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 26, 2024
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