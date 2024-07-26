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  4. Ди Марцио: Рома близка к соглашению с Довбиком по условиям контракта
Италия
26 июля 2024, 15:16 | Обновлено 26 июля 2024, 15:19
948
1

Ди Марцио: Рома близка к соглашению с Довбиком по условиям контракта

Итальянскому клубу еще надо договориться с «Жироной»

26 июля 2024, 15:16 | Обновлено 26 июля 2024, 15:19
948
1
Ди Марцио: Рома близка к соглашению с Довбиком по условиям контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился последними новостями по трансферу форварда сборной Украины Артема Довбика из «Жироны» в «Рому»:

«В эти часы «Рома» успешно завершает переговоры с Артемом Довбиком по условиям личного контракта. «Джаллоросси» готовы предложить «Жироне» 30-32 миллиона евро плюс бонусы», – написал Ди Марцио.

Ранее другой итальянский журналист, Джанлуиджи Лонгари, сообщало о том, что «Рома» предложила Довбику зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. Это почти в три раза больше, чем зарабатывает украинец в «Жироне».

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Джанлука Ди Марцио Жирона Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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ALKOSruLKA
тиждень тому щось аналогічне про Атлетіко було, навіть строк - 48 годин фігурував
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