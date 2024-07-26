В новом сезоне во Второй лиге ПФЛ ожидается сокращение коллективов
Окончательный состав участников ПФЛ станет известен позже
Как стало известно Sport.ua, на следующей неделе должно состояться заседание Центрального Совета ПФЛ, который утвердит список участников соревнований организации в новом сезоне 2024/2025 гг.
По информации нашего источника, в Первой лиге будут выступать 18 команд, разделенных на две группы по территориальному принципу. Хотя могут быть внесены коррективы, связанные с логистикой в зависимости от того, какая из команд заменит «Днепр-1» в УПЛ после проведения дополнительного мини-турнира.
Уже точно можно сказать, что количество команд во Второй лиге уменьшится. «Металлург» (Запорожье) и «Кремень» (Кременчуг) повысятся в классе, соответственно, вместо приостановившего выступления «Звягеля» и команды, которая станет победителем турнира четырех. А «Верес-2 Изотоп» решил отказаться от дебюта в третьем по рейтингу футбольном дивизионе Украины.
Ранее мы сообщали, что стали известны формат турниров Первой и Второй лиг, а также обмен командами.
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