В новом сезоне во Второй лиге ПФЛ ожидается сокращение коллективов

Как стало известно Sport.ua, на следующей неделе должно состояться заседание Центрального Совета ПФЛ, который утвердит список участников соревнований организации в новом сезоне 2024/2025 гг.

По информации нашего источника, в Первой лиге будут выступать 18 команд, разделенных на две группы по территориальному принципу. Хотя могут быть внесены коррективы, связанные с логистикой в зависимости от того, какая из команд заменит «Днепр-1» в УПЛ после проведения дополнительного мини-турнира.

Уже точно можно сказать, что количество команд во Второй лиге уменьшится. «Металлург» (Запорожье) и «Кремень» (Кременчуг) повысятся в классе, соответственно, вместо приостановившего выступления «Звягеля» и команды, которая станет победителем турнира четырех. А «Верес-2 Изотоп» решил отказаться от дебюта в третьем по рейтингу футбольном дивизионе Украины.

Ранее мы сообщали, что стали известны формат турниров Первой и Второй лиг, а также обмен командами.