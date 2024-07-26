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  4. Левый Берег – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 14:39 |
277
0

Левый Берег – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Первый матч Турнира четырех за выход в УПЛ

26 июля 2024, 14:39 |
277
0
Левый Берег – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
ФК Левый Берег

Сегодня, 26 июля в Киевской области состоится первый матч Турнира четырех за выход в УПЛ между «Левым Берегом» и «Металлистом 1925». Начало поединка – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Соколов, Самар, Якимив, Дударенко, Дедух, Банада, Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко

«Металлист 1925»: Мозиль, Пасич, Кравец, Имереков, Капинус, Юрченко, Гармаш, Чурко, Борячук, Ари Моура, Фримпонг

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Левый Берег Киев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига стартовые составы Левый Берег - Металлист 1925 переходные матчи
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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