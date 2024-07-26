Левый Берег – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 26 июля в Киевской области состоится первый матч Турнира четырех за выход в УПЛ между «Левым Берегом» и «Металлистом 1925». Начало поединка – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Соколов, Самар, Якимив, Дударенко, Дедух, Банада, Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко

«Металлист 1925»: Мозиль, Пасич, Кравец, Имереков, Капинус, Юрченко, Гармаш, Чурко, Борячук, Ари Моура, Фримпонг