Украина. Премьер лига26 июля 2024, 14:39 |
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Левый Берег – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Первый матч Турнира четырех за выход в УПЛ
26 июля 2024, 14:39 |
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Сегодня, 26 июля в Киевской области состоится первый матч Турнира четырех за выход в УПЛ между «Левым Берегом» и «Металлистом 1925». Начало поединка – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Левый Берег»: Механив, Соколов, Самар, Якимив, Дударенко, Дедух, Банада, Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко
«Металлист 1925»: Мозиль, Пасич, Кравец, Имереков, Капинус, Юрченко, Гармаш, Чурко, Борячук, Ари Моура, Фримпонг
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