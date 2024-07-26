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Испания
26 июля 2024, 14:16 | Обновлено 26 июля 2024, 14:26
1061
0

ВИДЕО. Довбик – на месте. Нападающий остается в Жироне

Украинец продолжает тренироваться в рядах каталонской команды

26 июля 2024, 14:16 | Обновлено 26 июля 2024, 14:26
1061
0
ВИДЕО. Довбик – на месте. Нападающий остается в Жироне
Getty Images/Global images Ukraine

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, несмотря на множество слухов и разговоров относительно своего перехода в другой клуб, по-прежнему остается в расположении тренерского штаба команды.

Пресс-служба «Жироны» поделилась видео с последней тренировки коллектива. Довбик принимал в занятии самое активное участие.

Напомним, ранее сообщалось, будто 27-летний Артем Довбик провел свою последнюю тренировку перед трансфером из «Жироны».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Артем Довбик
Юрій Остроумов Источник: ФК Жирона
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