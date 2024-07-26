Испания26 июля 2024, 14:16 | Обновлено 26 июля 2024, 14:26
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ВИДЕО. Довбик – на месте. Нападающий остается в Жироне
Украинец продолжает тренироваться в рядах каталонской команды
26 июля 2024, 14:16 | Обновлено 26 июля 2024, 14:26
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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, несмотря на множество слухов и разговоров относительно своего перехода в другой клуб, по-прежнему остается в расположении тренерского штаба команды.
Пресс-служба «Жироны» поделилась видео с последней тренировки коллектива. Довбик принимал в занятии самое активное участие.
Напомним, ранее сообщалось, будто 27-летний Артем Довбик провел свою последнюю тренировку перед трансфером из «Жироны».
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