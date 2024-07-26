ВИДЕО. Довбик – на месте. Нападающий остается в Жироне

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, несмотря на множество слухов и разговоров относительно своего перехода в другой клуб, по-прежнему остается в расположении тренерского штаба команды.

Пресс-служба «Жироны» поделилась видео с последней тренировки коллектива. Довбик принимал в занятии самое активное участие.

Напомним, ранее сообщалось, будто 27-летний Артем Довбик провел свою последнюю тренировку перед трансфером из «Жироны».