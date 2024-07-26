Владимир МАЗЯР: «Ожидал более смелого футбола от Полесья»

Бывший главный тренер «Полесья» Владимир Мазяр прокомментировал поражение житомирян от словенской «Олимпии» (0:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25.

– У «Полесья» сменился главный тренер, были хорошие трансферы, поэтому я ожидал более смелого футбола с нашей стороны. Но надо принять во внимание, что команда еще не начинала чемпионат и проводила только товарищеские матчи. Против «Олимпии» «Полесью» не хватило агрессии в атаке и командная скорость была недостаточно высокой.

Когда мы пропустили голы, то было видно, что игроки уже начали немного подсаживаться. В моменте с первым мячом Ашур не успел провести замену и мы пропустили как раз после ошибки крайнего защитника Майсурадзе, которого потом сняли. Ну и второй гол... Можно сказать, что не дотерпели.

Атака «Полесья» была на слабом уровне. Мы не увидели той агрессии, которую «Динамо» показало в матче с «Партизаном» после пропущенного гола. Также мне не понравилось то, на каких скоростях атаковало «Полесье» и как садилось за линию мяча. Отбор у нас почему-то падал на защитников, а не на опорников.

Было видно, что у «Полесья» были проблемы в опорной зоне. Крушинский играет больше на оборону и не было игрока, который бы разгонял атаки – Таллес с этим просто не справлялся. Также были проблемы с фланговыми защитниками.

– Раньше украинские клубы очень легко проходили словенские. Сейчас у нас с этим серьезные проблемы. Это настолько упал уровень украинского футбола или «Олимпия» не такой уж и проходной вариант? Также интересный факт – состав «Полесья» на Transfermarkt почти вдвое дороже «Олимпии» – 22,45 млн против 11,63 млн.

– Сегодня футбол вообще выровнялся. Что говорить, если клубы с Фарерских островов попадают в группу Лиги конференций! К тому же деньги не играют в футбол, играют – футболисты и их дисциплина, самоотдача и концентрация. В этом плане «Олимпия» переиграла «Полесье».