Степан МАТВИИВ: «Не могу сказать, что шансов у Полесья уже нет»

Известный украинский тренер Степан Матвиив прокомментировал поражение житомирского «Полесья» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25 против словенской «Олимпии» (0:2).

– Не могу сказать, что после вчерашнего матча в Любляне шансов у «Полесья» нет. Есть еще второй поединок, который состоится в польском Гливице. Уверен, тренерский штаб житомирского клуба сделает все возможное, чтобы команда прошла в следующий раунд соревнований. С таким составом, который сейчас есть у «Полесья», даже не о чем думать – это житомирянам по силам. «Полесье» – молодая команда молодого клуба, который только развивается. Поэтому требовать какие-то результаты преждевременно, ведь процесс становления еще продолжается. Летом у житомирского клуба произошло очень серьезное усиление. Появились новые футболисты, которым еще нужно сыграться. Ведь процесс притирки требует определенного времени. Думаю, что обновленный коллектив должен оправдать тренерские надежды.

– Какие впечатления о самой игре в Любляне?

– Большую часть матча «Полесье» выглядело неплохо, имея преимущество над соперником. Команда играла, старалась. В течение игры житомиряне могли забить, но не удалось. Хотя могли и проиграть с большим счетом. «Олимпия» воспользовалась ошибками украинской команды и смогла достичь победного результата. Жаль, что в концовке матча наши футболисты не смогли забить хотя бы один мяч, когда прижали соперника к его воротам. Не хватило времени. Однако повторюсь: двухраундовая дуэль еще не завершена, есть еще ответный матч. Главное для тренерского штаба «Полесья» – сделать правильные выводы из просчетов в игре и настроить подопечных, чтобы они могли сыграть в следующем раунде Лиги конференций.