Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степан МАТВИИВ: «Не могу сказать, что шансов у Полесья уже нет»
Лига конференций
26 июля 2024, 13:10 | Обновлено 26 июля 2024, 13:12
170
0

Степан МАТВИИВ: «Не могу сказать, что шансов у Полесья уже нет»

Известный украинский тренер прокомментировал поражение житомирян от «Олимпии»

26 июля 2024, 13:10 | Обновлено 26 июля 2024, 13:12
170
0
Степан МАТВИИВ: «Не могу сказать, что шансов у Полесья уже нет»
ФК Полесье

Известный украинский тренер Степан Матвиив прокомментировал поражение житомирского «Полесья» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25 против словенской «Олимпии» (0:2).

– Не могу сказать, что после вчерашнего матча в Любляне шансов у «Полесья» нет. Есть еще второй поединок, который состоится в польском Гливице. Уверен, тренерский штаб житомирского клуба сделает все возможное, чтобы команда прошла в следующий раунд соревнований. С таким составом, который сейчас есть у «Полесья», даже не о чем думать – это житомирянам по силам. «Полесье» – молодая команда молодого клуба, который только развивается. Поэтому требовать какие-то результаты преждевременно, ведь процесс становления еще продолжается. Летом у житомирского клуба произошло очень серьезное усиление. Появились новые футболисты, которым еще нужно сыграться. Ведь процесс притирки требует определенного времени. Думаю, что обновленный коллектив должен оправдать тренерские надежды.

– Какие впечатления о самой игре в Любляне?

– Большую часть матча «Полесье» выглядело неплохо, имея преимущество над соперником. Команда играла, старалась. В течение игры житомиряне могли забить, но не удалось. Хотя могли и проиграть с большим счетом. «Олимпия» воспользовалась ошибками украинской команды и смогла достичь победного результата. Жаль, что в концовке матча наши футболисты не смогли забить хотя бы один мяч, когда прижали соперника к его воротам. Не хватило времени. Однако повторюсь: двухраундовая дуэль еще не завершена, есть еще ответный матч. Главное для тренерского штаба «Полесья» – сделать правильные выводы из просчетов в игре и настроить подопечных, чтобы они могли сыграть в следующем раунде Лиги конференций.

По теме:
Владимир МАЗЯР: «Ожидал более смелого футбола от Полесья»
Полесью не удалось сломать традицию в Лиге конференций
Имад АШУР: «Очень тяжелый поединок для обеих команд»
Степан Матвиив Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций Олимпия - Полесье
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
Бокс | 25 июля 2024, 14:43 0
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова

Тайсон и Пэрис Фьюри за 15 лет в браке стали родителями семерых детей

Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Футбол | 25 июля 2024, 14:42 14
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру

Украинский нападающий «Жироны» склоняется к переходу в «Рому»

Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Футбол | 26.07.2024, 07:01
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Третье воскрешение Миная? Права ли УАФ, инициировав турнир четырех
Футбол | 26.07.2024, 10:10
Третье воскрешение Миная? Права ли УАФ, инициировав турнир четырех
Третье воскрешение Миная? Права ли УАФ, инициировав турнир четырех
Челси завершает подписание одного из лучших вратарей Ла Лиги
Футбол | 26.07.2024, 10:26
Челси завершает подписание одного из лучших вратарей Ла Лиги
Челси завершает подписание одного из лучших вратарей Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка от Таловерова на ОИ
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка от Таловерова на ОИ
25.07.2024, 04:59 30
Олимпийские игры
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 9
Олимпийские игры
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
24.07.2024, 13:22 18
Олимпийские игры
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
25.07.2024, 03:34 11
Футбол
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
25.07.2024, 08:23 4
Футбол
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
24.07.2024, 11:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем