Действующие чемпионки Олимпиады лишились тренера. Причина – шпионаж
В сборной Канады отстранили от работы Бев Пристман
Канадский олимпийский комитет отстранил от работы Бев Пристман – главного тренера женской олимпийской сборной страны по футболу, которая, как известно, на Олимпиаде в Париже отстаивает свой чемпионский титул, завоеванный в Токио-2020.
Причиной такого решения стал скандал со шпионажем при помощи беспилотников, который вызвал всеобщий резонанс.
В понедельник, 22 июля, беспилотник, управляемый сотрудником национальной футбольной федерации Канады, сорвал тренировку сборной Новой Зеландии за несколько дней до их стартового матча против канадок. Пристман извинилась перед командой соперниц за случившееся и заявила, что вся ответственность за инцидент лежит на ней.
Теперь на Играх-2024 действиями сборной Канады будет руководить Энди Спенс, который до этого выполнял обязанности помощника Пристман.
Напомним, сборная Канады в 1-м туре группового турнира Олимпиады-2024 добилась победы над командой Новой Зеландии со счетом 2:1.
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