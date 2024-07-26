Действующие чемпионки Олимпиады лишились тренера. Причина – шпионаж

Канадский олимпийский комитет отстранил от работы Бев Пристман – главного тренера женской олимпийской сборной страны по футболу, которая, как известно, на Олимпиаде в Париже отстаивает свой чемпионский титул, завоеванный в Токио-2020.

Причиной такого решения стал скандал со шпионажем при помощи беспилотников, который вызвал всеобщий резонанс.

В понедельник, 22 июля, беспилотник, управляемый сотрудником национальной футбольной федерации Канады, сорвал тренировку сборной Новой Зеландии за несколько дней до их стартового матча против канадок. Пристман извинилась перед командой соперниц за случившееся и заявила, что вся ответственность за инцидент лежит на ней.

Теперь на Играх-2024 действиями сборной Канады будет руководить Энди Спенс, который до этого выполнял обязанности помощника Пристман.

Напомним, сборная Канады в 1-м туре группового турнира Олимпиады-2024 добилась победы над командой Новой Зеландии со счетом 2:1.