ОИ-2024. Стартовал женский футбольный турнир
Матчи 1-го тура принесли два крупных результата
На Олимпийских играх 2024 в Париже состоялись матчи 1-го тура женского футбольного турнира.
В группе А своих поклонников порадовали футболистки команды-хозяйки Игры – француженки стартовали с победы 3:2 над Колумбией. Также победила сборная Канады, обыгравшая Новую Зеландию (2:1). К слову, канадской команде предстоит отстаивать титул чемпионки Игр-2020 в Токио.
В квартете В зафиксированы две крупные победы. Так, команда Германии разгромила со счетом 3:0 сборную Австралии, а США разобралась с Замбией – также 3:0.
В группе С сборная Испании добилась победы над командой Японии (2:1), а Бразилия обыграла Нигерию (1:0).
Матчи 2-го тура групповой стадии олимпийского турнира у женщин состоятся 28 июля.
ОИ-2024. Футбол. Женский турнир
Группа А
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|3 − 2 (+1)
|3
|2
|Канада
|1
|1
|0
|0
|2 − 1 (+1)
|3
|3
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|2 − 3 (-1)
|0
|4
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|1 − 2 (-1)
|0
25.07 – 18:00 – Канада – Новая Зеландия – 2:1
25.07 – 22:00 – Франция – Колумбия – 3:2
28.07 – 18:00 – Новая Зеландия – Колумбия
28.07 – 22:00 – Канада – Франция
31.07 – 22:00 – Колумбия – Канада
31.07 – 22:00 – Новая Зеландия – Франция
Группа В
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Германия
|1
|1
|0
|0
|3 − 0 (+3)
|3
|2
|США
|1
|1
|0
|0
|3 − 0 (+3)
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|0− 3 (-3)
|0
|4
|Замбия
|1
|0
|0
|1
|0 − 3 (-3)
|0
25.07 – 20:00 – Германия – Австралия – 3:0
25.07 – 22:00 – США – Замбия – 3:0
28.07 – 20:00 – Австралия – Замбия
28.07 – 22:00 – США – Германия
31.07 – 20:00 – Австралия – США
31.07 – 20:00 – Замбия – Германия
Группа С
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Испания
|1
|1
|0
|0
|2 − 1 (+1)
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1 − 0 (+1)
|3
|3
|Япония
|1
|0
|0
|1
|1 − 2 (-1)
|0
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0 − 1 (-1)
|0
25.07 – 18:00 – Испания – Япония – 2:1
25.07 – 20:00 – Нигерия – Бразилия – 0:1
28.07 – 18:00 – Бразилия – Япония
28.07 – 20:00 – Испания – Нигерия
31.07 – 18:00 – Бразилия – Испания
31.07 – 18:00 – Япония – Нигерия
Рейтинг команд, которые заняли третьи места
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|2 − 3 (-1)
|0
|2
|Япония
|1
|0
|0
|1
|1 − 2 (-1)
|0
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|0 − 3 (-3)
|0
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