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26 июля 2024, 01:55 | Обновлено 26 июля 2024, 02:02
69
0

ОИ-2024. Стартовал женский футбольный турнир

Матчи 1-го тура принесли два крупных результата

26 июля 2024, 01:55 | Обновлено 26 июля 2024, 02:02
69
0
ОИ-2024. Стартовал женский футбольный турнир
Getty Images/Global Images Ukraine. Канада стартовала с победы

На Олимпийских играх 2024 в Париже состоялись матчи 1-го тура женского футбольного турнира.

В группе А своих поклонников порадовали футболистки команды-хозяйки Игры – француженки стартовали с победы 3:2 над Колумбией. Также победила сборная Канады, обыгравшая Новую Зеландию (2:1). К слову, канадской команде предстоит отстаивать титул чемпионки Игр-2020 в Токио.

В квартете В зафиксированы две крупные победы. Так, команда Германии разгромила со счетом 3:0 сборную Австралии, а США разобралась с Замбией – также 3:0.

В группе С сборная Испании добилась победы над командой Японии (2:1), а Бразилия обыграла Нигерию (1:0).

Матчи 2-го тура групповой стадии олимпийского турнира у женщин состоятся 28 июля.

ОИ-2024. Футбол. Женский турнир

Группа А

М Сборная И В Н П Мячи О
1 Франция 1 1 0 0 3 − 2 (+1) 3
2 Канада 1 1 0 0 2 − 1 (+1) 3
3 Колумбия 1 0 0 1 2 − 3 (-1) 0
4 Новая Зеландия 1 0 0 1 1 − 2 (-1) 0

25.07 – 18:00 – Канада – Новая Зеландия – 2:1

25.07 – 22:00 – Франция – Колумбия – 3:2

28.07 – 18:00 – Новая Зеландия – Колумбия

28.07 – 22:00 – Канада – Франция

31.07 – 22:00 – Колумбия – Канада

31.07 – 22:00 – Новая Зеландия – Франция

Группа В

М Сборная И В Н П Мячи О
1 Германия 1 1 0 0 3 − 0 (+3) 3
2 США 1 1 0 0 3 − 0 (+3) 3
3 Австралия 1 0 0 1 0− 3 (-3) 0
4 Замбия 1 0 0 1 0 − 3 (-3) 0

25.07 – 20:00 – Германия – Австралия – 3:0

25.07 – 22:00 – США – Замбия – 3:0

28.07 – 20:00 – Австралия – Замбия

28.07 – 22:00 – США – Германия

31.07 – 20:00 – Австралия – США

31.07 – 20:00 – Замбия – Германия

Группа С

М Сборная И В Н П Мячи О
1 Испания 1 1 0 0 2 − 1 (+1) 3
2 Бразилия 1 1 0 0 1 − 0 (+1) 3
3 Япония 1 0 0 1 1 − 2 (-1) 0
4 Нигерия 1 0 0 1 0 − 1 (-1) 0

25.07 – 18:00 – Испания – Япония – 2:1

25.07 – 20:00 – Нигерия – Бразилия – 0:1

28.07 – 18:00 – Бразилия – Япония

28.07 – 20:00 – Испания – Нигерия

31.07 – 18:00 – Бразилия – Испания

31.07 – 18:00 – Япония – Нигерия

Рейтинг команд, которые заняли третьи места

М Сборная И В Н П Мячи О
1 Колумбия 1 0 0 1 2 − 3 (-1) 0
2 Япония 1 0 0 1 1 − 2 (-1) 0
3 Австралия 1 0 0 1 0 − 3 (-3) 0
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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