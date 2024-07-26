Полесью не удалось сломать традицию в Лиге конференций
Ни одному украинскому клубу не удалось победить в дебютном матче в Лиге конференций
Матчем с «Олимпией» (0:2) «Полесье» дебютировало в Лиге конференций. Житомиряне стали 6-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли добиться успеха в премьерном поединке. Ранее «Ворскла» и «Колос» стартовали с ничьей, а «Заря», «Днепр-1», и «Динамо», как и житомиряне, – с поражения.
К слову, «Полесье» составило компанию восьми украинским командам, который потерпели фиаско в дебютном матче в еврокубковых турнирах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
22.07.2021
|
Ворскла
|
Юрий МАКСИМОВ
|
КуПС Финляндия
|
2:2 (г)
|
05.08.2021
|
Колос
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Шахтер Казахстан
|
0:0 (д)
|
16.09.2021
|
Заря
|
Виктор СКРИПНИК
|
Буде/Глимт Норвегия
|
1:3 (г)
|
08.09.2022
|
Днепр-1
|
Александр КУЧЕР
|
АЗ Нидерланды
|
0:1 (д)
|
10.08.2023
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Арис Греция
|
0:1 (г)
|
25.07.2024
|
Полесье
|
Имад АШУР
|
Олимпия Словения
|
0:2 (г)
Украинские клубы, потерпевшие поражение в первом матче в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
16.09.1970
|
КК
|
Карпаты
|
Эрнст ЮСТ
|
Стяуа Румыния
|
0:1 (д)
|
19.09.1984
|
КЧ
|
Днепр
|
Владимир ЕМЕЦ
|
Трабзонспор Турция
|
0:1 (г)
|
07.09.1988
|
КК
|
Металлист
|
Евгений ЛЕМЕШКО
|
Борац Югославия
|
0:2 (г)
|
08.08.1996
|
КК
|
Нива В
|
Паша КАСАНОВ
|
Таллинна Садам Эстония
|
1:2 (г)
|
13.08.1998
|
КК
|
Арсенал/ЦСКА
|
Владимир БЕССОНОВ
|
Корк Сити Ирландия
|
1:2 (г)
|
28.07.2016
|
ЛЕ
|
Александрия
|
Владимир ШАРАН
|
Хайдук Хорватия
|
0:3 (д)
|
24.09.2020
|
ЛЕ
|
Десна
|
Александр РЯБОКОНЬ
|
Вольфсбург Германия
|
0:2 (г)
|
18.08.2022
|
ЛЕ
|
Днепр-1
|
Александр КУЧЕР
|
АЕК Л Кипр
|
1:2 (д)
|
25.07.2024
|
ЛК
|
Полесье
|
Имад АШУР
|
Олимпия Словения
|
0:2 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.
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