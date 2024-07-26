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Лига конференций
26 июля 2024, 12:17 | Обновлено 26 июля 2024, 12:54
360
0

Полесью не удалось сломать традицию в Лиге конференций

Ни одному украинскому клубу не удалось победить в дебютном матче в Лиге конференций

26 июля 2024, 12:17 | Обновлено 26 июля 2024, 12:54
360
0
Полесью не удалось сломать традицию в Лиге конференций
ФК Полесье

Матчем с «Олимпией» (0:2) «Полесье» дебютировало в Лиге конференций. Житомиряне стали 6-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли добиться успеха в премьерном поединке. Ранее «Ворскла» и «Колос» стартовали с ничьей, а «Заря», «Днепр-1», и «Динамо», как и житомиряне, – с поражения.

К слову, «Полесье» составило компанию восьми украинским командам, который потерпели фиаско в дебютном матче в еврокубковых турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

22.07.2021

Ворскла

Юрий МАКСИМОВ

КуПС Финляндия

2:2 (г)

05.08.2021

Колос

Руслан КОСТЫШИН

Шахтер Казахстан

0:0 (д)

16.09.2021

Заря

Виктор СКРИПНИК

Буде/Глимт Норвегия

1:3 (г)

08.09.2022

Днепр-1

Александр КУЧЕР

АЗ Нидерланды

0:1 (д)

10.08.2023

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арис Греция

0:1 (г)

25.07.2024

Полесье

Имад АШУР

Олимпия Словения

0:2 (г)

Украинские клубы, потерпевшие поражение в первом матче в еврокубках

Дата

Ранг

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

16.09.1970

КК

Карпаты

Эрнст ЮСТ

Стяуа Румыния

0:1 (д)

19.09.1984

КЧ

Днепр

Владимир ЕМЕЦ

Трабзонспор Турция

0:1 (г)

07.09.1988

КК

Металлист

Евгений ЛЕМЕШКО

Борац Югославия

0:2 (г)

08.08.1996

КК

Нива В

Паша КАСАНОВ

Таллинна Садам Эстония

1:2 (г)

13.08.1998

КК

Арсенал/ЦСКА

Владимир БЕССОНОВ

Корк Сити Ирландия

1:2 (г)

28.07.2016

ЛЕ

Александрия

Владимир ШАРАН

Хайдук Хорватия

0:3 (д)

24.09.2020

ЛЕ

Десна

Александр РЯБОКОНЬ

Вольфсбург Германия

0:2 (г)

18.08.2022

ЛЕ

Днепр-1

Александр КУЧЕР

АЕК Л Кипр

1:2 (д)

25.07.2024

ЛК

Полесье

Имад АШУР

Олимпия Словения

0:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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