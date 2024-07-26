Полесью не удалось сломать традицию в Лиге конференций

Матчем с «Олимпией» (0:2) «Полесье» дебютировало в Лиге конференций. Житомиряне стали 6-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли добиться успеха в премьерном поединке. Ранее «Ворскла» и «Колос» стартовали с ничьей, а «Заря», «Днепр-1», и «Динамо», как и житомиряне, – с поражения.

К слову, «Полесье» составило компанию восьми украинским командам, который потерпели фиаско в дебютном матче в еврокубковых турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций

Дата Клуб Тренер Соперник Счет 22.07.2021 Ворскла Юрий МАКСИМОВ КуПС Финляндия 2:2 (г) 05.08.2021 Колос Руслан КОСТЫШИН Шахтер Казахстан 0:0 (д) 16.09.2021 Заря Виктор СКРИПНИК Буде/Глимт Норвегия 1:3 (г) 08.09.2022 Днепр-1 Александр КУЧЕР АЗ Нидерланды 0:1 (д) 10.08.2023 Динамо Мирча ЛУЧЕСКУ Арис Греция 0:1 (г) 25.07.2024 Полесье Имад АШУР Олимпия Словения 0:2 (г)

Украинские клубы, потерпевшие поражение в первом матче в еврокубках

Дата Ранг Клуб Тренер Соперник Счет 16.09.1970 КК Карпаты Эрнст ЮСТ Стяуа Румыния 0:1 (д) 19.09.1984 КЧ Днепр Владимир ЕМЕЦ Трабзонспор Турция 0:1 (г) 07.09.1988 КК Металлист Евгений ЛЕМЕШКО Борац Югославия 0:2 (г) 08.08.1996 КК Нива В Паша КАСАНОВ Таллинна Садам Эстония 1:2 (г) 13.08.1998 КК Арсенал/ЦСКА Владимир БЕССОНОВ Корк Сити Ирландия 1:2 (г) 28.07.2016 ЛЕ Александрия Владимир ШАРАН Хайдук Хорватия 0:3 (д) 24.09.2020 ЛЕ Десна Александр РЯБОКОНЬ Вольфсбург Германия 0:2 (г) 18.08.2022 ЛЕ Днепр-1 Александр КУЧЕР АЕК Л Кипр 1:2 (д) 25.07.2024 ЛК Полесье Имад АШУР Олимпия Словения 0:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.