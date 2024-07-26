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  4. СВИТОЛИНА: «Олимпиада на кортах Ролан Гаррос – это необычно и странно»
Теннис
26 июля 2024, 11:14 |
379
0

СВИТОЛИНА: «Олимпиада на кортах Ролан Гаррос – это необычно и странно»

Украинская теннисистка – о кортах, на которых придется играть в Париже

26 июля 2024, 11:14 |
379
0
СВИТОЛИНА: «Олимпиада на кортах Ролан Гаррос – это необычно и странно»
Corinne Dubreuil/ITF. Вавринка, Свитолина, Надаль, Кербер, Маррей

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио-2020 Элина Свитолина прокомментировала тот факт, что соревнования в Париже будут проходить на грунтовых кортах Ролан Гаррос, где она четыре раза играла в 1/4 финала.

«Это очень необычно. В каком-то смысле очень странно. Мы видели Ролан Гаррос шесть недель назад, и это совсем другое дело. Но я счастлива, что эти Олимпийские игры проходят в Париже, и это будет еще одна особенная Олимпиада», – сказала Элина.

Отметим, что олимпийский теннисный турнир впервые с 1992 года будет сыгран на грунтовом покрытии. Тогда соревнования проходили в Барселоне.

Ранее Свитолина оценила жеребьевку и турнирную сетку Олимпиады.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач Источник: ITF
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