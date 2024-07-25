Свитолина оценила жеребьевку и турнирную сетку Олимпиады

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала турнирную сетку на олимпийском теннисном турнире.

В первом раунде спортсменка сразится с Моюкой Утидзимой, а далее победительница противостояния сыграет с Джессикой Пегулой или Викторией Голубич.

«Все хорошо, прошла жеребьевка и потому немного отпустило. Потому что очень волновалась, не очень люблю ее, потому было нервно. Я вообще не очень люблю делать сетку. Даже Стэну [Вавринке] сказала, что очень волнуюсь. Не знаю, какое-то неприятное ощущение, что что-нибудь случится, но все нормально».

«Сетка? Давайте сначала [пройдем] первый круг (смеется). [Моюка Утидзима] — очень непростая соперница, она неплохо играла в конце года. Она в хорошей форме, видела несколько матчей. Очень солидная соперница», – сказала Свитолина.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА