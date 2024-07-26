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  4. Спортивный директор Руха объяснил, зачем клуб арендовал Семотюка
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 10:54 |
293
0

Спортивный директор Руха объяснил, зачем клуб арендовал Семотюка

Владимир Лапицкий рассматривает дополнительные варианты усиления команды

26 июля 2024, 10:54 |
293
0
Спортивный директор Руха объяснил, зачем клуб арендовал Семотюка
ФК Рух. Владимир Лапицкий и Владислав Семотюк

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал подписание полузащитника «Кривбасса» Владислава Семотюка:

«Владислав Семотюк хорошо проявил себя в УПЛ в составе «Кривбасса» и «Миная». Мы также знали о нем еще во времена его выступлений за «Прикарпатье» в Первой лиге. Это очень хороший футболист.

«Рух» взял Владислава в аренду, ведь клубу нужна качественная конкуренция на всех позициях, а в случае с Семотюком - в центре поля. В течение сезона нельзя исключать факторы травм, вызовов игроков в национальные и молодежные сборные, поэтому нам нужно было усиление, чтобы расширить обойму команды. Тогда как Владислав это именно тот футболист, которого мы искали в центр поля. Надеемся, что Семотюку удастся проявить себя в «Рухе» во всей красе и он поможет команде получать положительный результат. Сейчас все зависит от него: если он хорошо себя зарекомендует, то мы задумаемся о подписании полноценного контракта и трансфер игрока.

Это не первое наше усиление этим летом и уже видно, как прекрасно вписался в игровой рисунок команды Игорь Краснопир. Его голы в матчах против «Вереса», «Кечкемета» и «Штурма» ярко это демонстрируют. Игорь прекрасно работает на тренировках и заметно, как он выкладывается в подготовительном процессе. Коллектив хорошо его принял и Краснопир быстро адаптировался в команде. Он быстро поладил с партнерами, персоналом и все отмечают его скромность и воспитанность - таким игрокам всегда рады в «Рухе».

Мы рассматриваем еще различные возможности усиления команды. Наш селекционный отдел во главе с Олегом Гарасом активно просматривает футболистов различных профайлов и предоставляет отчеты тренерскому штабу и руководству клуба. Впрочем отмечу, что мы не будем брать кого попало, а будем усиливаться только качественными футболистами. У «Руха» есть большое количество собственных талантливых воспитанников и перспективной молодежи. Виталий Пономарев регулярно дает возможность проявить себя в первой команде игрокам из «Руха-2», команды U-19 и другим воспитанникам клубной Академии. Перед началом нового сезона ребята имеют возможность показать себя и доказать, что они заслуживают игрового времени в чемпионате Украины».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Владислав Семотюк Владимир Лапицкий
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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