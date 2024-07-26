Михавко рассказал, не жалеет ли он о переходе в Динамо

Защитник юношеской сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михавко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, не жалеет ли он о переходе в столичный клуб.

– Прошлым летом Вы могли поехать в Англию в один из клубов Чемпионшипа. Не жалеете об этом?

– Нет. Я доволен тем, что перешел в «Динамо». Вижу возможность в этом клубе развиваться и прогрессировать.

В сезоне 2023/24 Тарас Михавко провел 8 матчей за первую команду «Динамо», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 800 тысяч евро.