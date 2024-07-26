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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 09:05 | Обновлено 26 июля 2024, 09:06
1127
0

Михавко рассказал, не жалеет ли он о переходе в Динамо

Защитник видит возможность прогрессировать в киевском клубе

26 июля 2024, 09:05 | Обновлено 26 июля 2024, 09:06
1127
0
Михавко рассказал, не жалеет ли он о переходе в Динамо
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник юношеской сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михавко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, не жалеет ли он о переходе в столичный клуб.

– Прошлым летом Вы могли поехать в Англию в один из клубов Чемпионшипа. Не жалеете об этом?

– Нет. Я доволен тем, что перешел в «Динамо». Вижу возможность в этом клубе развиваться и прогрессировать.

В сезоне 2023/24 Тарас Михавко провел 8 матчей за первую команду «Динамо», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 800 тысяч евро.

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Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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