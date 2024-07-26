Владислав СЕМОТЮК: «Хочу заявить о себе в Рухе»

Новый полузащитник «Руха» Владислав Семотюк прокомментировал свой арендный переход во львовский клуб.

– Владислав, как у тебя возник вариант перейти в «Рух»?

– Мой агент вышел на контакт с «Рухом». Тренерский штаб оценил мои возможности и проанализировал предыдущие выступления. В клубе захотели, чтобы я присоединился к команде, ведь им понравилась моя игра. Мне же было интересно приобщиться к этому амбициозному проекту.

– О чем ты уже говорил с Виталием Пономаревым? Как оценишь конкуренцию на своей позиции?

– Еще до приезда в Словению я говорил с Виталием Пономаревым и мы обсудили мою роль в «Рухе». В команде много качественных игроков в центре поля, но я не боюсь конкуренции и готов к тяжелой работе. Далее нужно доказывать, что я заслуживаю играть в стартовом составе «Руха».

– Как тебя встретили в команде?

– Коллектив очень дружный и все тепло приняли меня. Еще не со всеми успел пообщаться, ведь только недавно прибыл в расположение клуба. Впрочем, я не сомневаюсь, что все будет замечательно.

– Какие первые впечатления от тренировок, как проходит подготовка к сезону?

– После отпуска, еще будучи в «Кривбассе», я успел провести недельный цикл подготовки. Далее была определенная пауза, потому что нужно было урегулировать все вопросы по переходу в «Рух», но теперь я уже снова тренируюсь и готовлюсь к новому сезону. Чувствуется, что тренировки очень интенсивные, а основной акцент делается на работу с мячом. Кроме того, тренировочный лагерь «Руха» в Словении находился в горах, там был специфический воздух, поэтому к местным условиям также надо было адаптироваться. На сборах за рубежом очень интересно играть против команд из других стран. Можно изучить новые для себя стили игры, футбольную философию, какие тенденции можно увидеть в игре иностранных клубов. Приятно, что у «Руха» были очень разнообразные и сильные соперники на сборах и очень интересно было им противостоять. Теперь мы вернулись домой и продолжаем подготовку к новому сезону на клубной базе.

– Ты выбрал для выступлений 91-й номер. Почему именно его?

– Если честно, то я хотел выбрать 17-й номер, ведь почти всегда играл именно под ним. Впрочем оказалось, что 17-й, а также 71-й номер, который я имел в «Минае», были заняты. Я назвал еще несколько номеров, но и они принадлежали другим игрокам, поэтому в конце концов выбрал 91-й номер. Это хорошее число, надеюсь, оно принесет мне удачу.

– Какие цели ты ставишь перед собой накануне нового сезона?

– Хочу заявить о себе, играя в таком амбициозном клубе, как «Рух». Надо пробиться в основной состав команды и для этого следует много работать. Постараюсь доказать, что я заслуживаю игрового времени и вместе с командой мы способны выполнять самые трудные задачи и достигать положительных результатов.