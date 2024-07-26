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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 06:23 | Обновлено 26 июля 2024, 06:39
455
1

Три переноса. Определены даты и время проведения матчей 2-го тура УПЛ

Последний 16-й участник УПЛ будет определен в турнире четырех

26 июля 2024, 06:23 | Обновлено 26 июля 2024, 06:39
455
1
Три переноса. Определены даты и время проведения матчей 2-го тура УПЛ
ФК Черноморец

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 2-го тура УПЛ.

Три поединка перенесены в связи с вызовом игроков клубов в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде 2024.

Последний 16-й участник УПЛ будет определен в турнире четырех, который пройдет с 26 по 30 июля с участием команд: Минай, Металлист 1925, Левый Берег, Эпицентр. Победитель турнира заменит в УПЛ команду Днепр-1, снявшуюся с соревнований из-за банкротства.

УПЛ. 2-й тур

9 августа (пятница)

  • 15:30. Участник УПЛ – Ворскла Полтава

10 августа (суббота)

  • 15:30. Черноморец Одесса – Заря Луганск
  • 18:00. Колос Ковалевка – Ингулец Петрово

11 августа (воскресенье)

  • 15:30. Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог
  • 18:00. Шахтер Донецк – Полесье Житомир

Перенесенные матчи

  • Верес Ровно – Динамо Киев
  • ЛНЗ Черкассы – Александрия
  • Оболонь Киев – Рух Львов
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Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Phantom
Для чого переносити матчі я не розумію? У клубів немає гравців з молодіжного складу,  щоб замінити тих, хто в збірній? Цирк продовжується
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