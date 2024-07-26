Три переноса. Определены даты и время проведения матчей 2-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 2-го тура УПЛ.

Три поединка перенесены в связи с вызовом игроков клубов в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде 2024.

Последний 16-й участник УПЛ будет определен в турнире четырех, который пройдет с 26 по 30 июля с участием команд: Минай, Металлист 1925, Левый Берег, Эпицентр. Победитель турнира заменит в УПЛ команду Днепр-1, снявшуюся с соревнований из-за банкротства.

УПЛ. 2-й тур

9 августа (пятница)

15:30. Участник УПЛ – Ворскла Полтава

10 августа (суббота)

15:30. Черноморец Одесса – Заря Луганск

18:00. Колос Ковалевка – Ингулец Петрово

11 августа (воскресенье)

15:30. Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог

18:00. Шахтер Донецк – Полесье Житомир

Перенесенные матчи