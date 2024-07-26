Три переноса. Определены даты и время проведения матчей 2-го тура УПЛ
Последний 16-й участник УПЛ будет определен в турнире четырех
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 2-го тура УПЛ.
Три поединка перенесены в связи с вызовом игроков клубов в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде 2024.
Последний 16-й участник УПЛ будет определен в турнире четырех, который пройдет с 26 по 30 июля с участием команд: Минай, Металлист 1925, Левый Берег, Эпицентр. Победитель турнира заменит в УПЛ команду Днепр-1, снявшуюся с соревнований из-за банкротства.
УПЛ. 2-й тур
9 августа (пятница)
- 15:30. Участник УПЛ – Ворскла Полтава
10 августа (суббота)
- 15:30. Черноморец Одесса – Заря Луганск
- 18:00. Колос Ковалевка – Ингулец Петрово
11 августа (воскресенье)
- 15:30. Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог
- 18:00. Шахтер Донецк – Полесье Житомир
Перенесенные матчи
- Верес Ровно – Динамо Киев
- ЛНЗ Черкассы – Александрия
- Оболонь Киев – Рух Львов
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