Кто сыграет в матче открытия? Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 1-го тура УПЛ, стартового в сезоне 2024/25

Матчем-открытием чемпионата Украины станет поединок между Вересом и Карпатами.

Три матча перенесены в связи с вызовом игроков клубов в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде 2024.

УПЛ. 1-й тур

3 августа

15:30. Верес Ровно – Карпаты Львов

18:00. Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса

4 августа

13:00. Днепр-1 – ЛНЗ Черкассы

15:30. Оболонь Киев – Колос Ковалевка

18:00. Заря Луганск – Ингулец Петрово

Перенесенные матчи