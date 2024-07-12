Украина. Премьер лига12 июля 2024, 01:05 | Обновлено 12 июля 2024, 01:38
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Кто сыграет в матче открытия? Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
Три игры перенесены в связи с вызовом игроков клубов в сборную Украины U-23
12 июля 2024, 01:05 | Обновлено 12 июля 2024, 01:38
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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 1-го тура УПЛ, стартового в сезоне 2024/25
Матчем-открытием чемпионата Украины станет поединок между Вересом и Карпатами.
Три матча перенесены в связи с вызовом игроков клубов в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде 2024.
УПЛ. 1-й тур
3 августа
- 15:30. Верес Ровно – Карпаты Львов
- 18:00. Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса
4 августа
- 13:00. Днепр-1 – ЛНЗ Черкассы
- 15:30. Оболонь Киев – Колос Ковалевка
- 18:00. Заря Луганск – Ингулец Петрово
Перенесенные матчи
- Ворскла Полтава – Шахтер Донецк
- Александрия – Динамо Киев
- Рух Львов – Полесье Житомир
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