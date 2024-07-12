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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 01:05 | Обновлено 12 июля 2024, 01:38
32
0

Кто сыграет в матче открытия? Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ

Три игры перенесены в связи с вызовом игроков клубов в сборную Украины U-23

12 июля 2024, 01:05 | Обновлено 12 июля 2024, 01:38
32
0
Кто сыграет в матче открытия? Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
ФК Верес

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 1-го тура УПЛ, стартового в сезоне 2024/25

Матчем-открытием чемпионата Украины станет поединок между Вересом и Карпатами.

Три матча перенесены в связи с вызовом игроков клубов в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде 2024.

УПЛ. 1-й тур

3 августа

  • 15:30. Верес Ровно – Карпаты Львов
  • 18:00. Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса

4 августа

  • 13:00. Днепр-1 – ЛНЗ Черкассы
  • 15:30. Оболонь Киев – Колос Ковалевка
  • 18:00. Заря Луганск – Ингулец Петрово

Перенесенные матчи

  • Ворскла Полтава – Шахтер Донецк
  • Александрия – Динамо Киев
  • Рух Львов – Полесье Житомир

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу даты и время матчей Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно перенос матчей Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Кривбасс - Черноморец Днепр-1 - ЛНЗ Оболонь - Колос Заря - Ингулец Ворскла - Шахтер Александрия - Динамо Рух - Полесье
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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