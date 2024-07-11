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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 20:05 |
737
1

Без Динамо, Шахтера и Полесья. УПЛ перенесла три матча 1-го тура чемпионата

Матчи переносят из-за Олимпийских Игр

11 июля 2024, 20:05 |
737
1
Без Динамо, Шахтера и Полесья. УПЛ перенесла три матча 1-го тура чемпионата
УПЛ

УПЛ объявила даты и время начала матчей 1-го тура нового чемпионата элитного дивизиона. Лига перенесла три матча из-за участия игроков в Олимпийских Играх.

УПЛ. 1-й тур

3 августа (суббота)

Верес – Карпаты. Старт в 15:30

Кривбасс – Черноморец. Старт в 18:00

4 августа (воскресенье)

Днепр-1 – ЛНЗ. Старт в 13:00

Оболонь – Колос. Старт в 15:30

Заря – Ингулец. Старт в 18:00

Еще три матча (Ворскла – Шахтер, Александрия – Динамо, Рух – Полесье) перенесены в связи с вызовом игроков в состав Олимпийской сборной Украины.

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Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Sheva19
Начинаетьса там еврокубки и будет по 10 пропущенных игр 
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