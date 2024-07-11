Без Динамо, Шахтера и Полесья. УПЛ перенесла три матча 1-го тура чемпионата

УПЛ объявила даты и время начала матчей 1-го тура нового чемпионата элитного дивизиона. Лига перенесла три матча из-за участия игроков в Олимпийских Играх.

УПЛ. 1-й тур

3 августа (суббота)

Верес – Карпаты. Старт в 15:30

Кривбасс – Черноморец. Старт в 18:00

4 августа (воскресенье)

Днепр-1 – ЛНЗ. Старт в 13:00

Оболонь – Колос. Старт в 15:30

Заря – Ингулец. Старт в 18:00

Еще три матча (Ворскла – Шахтер, Александрия – Динамо, Рух – Полесье) перенесены в связи с вызовом игроков в состав Олимпийской сборной Украины.