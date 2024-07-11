Украина. Премьер лига11 июля 2024, 20:05 |
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Без Динамо, Шахтера и Полесья. УПЛ перенесла три матча 1-го тура чемпионата
Матчи переносят из-за Олимпийских Игр
11 июля 2024, 20:05 |
737
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УПЛ объявила даты и время начала матчей 1-го тура нового чемпионата элитного дивизиона. Лига перенесла три матча из-за участия игроков в Олимпийских Играх.
УПЛ. 1-й тур
3 августа (суббота)
Верес – Карпаты. Старт в 15:30
Кривбасс – Черноморец. Старт в 18:00
4 августа (воскресенье)
Днепр-1 – ЛНЗ. Старт в 13:00
Оболонь – Колос. Старт в 15:30
Заря – Ингулец. Старт в 18:00
Еще три матча (Ворскла – Шахтер, Александрия – Динамо, Рух – Полесье) перенесены в связи с вызовом игроков в состав Олимпийской сборной Украины.
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