Ярно ДЕ ВЛИСХАУЭР: «Задача Шахтера – чемпионство и хорошо выступить в ЛЧ»
25 июля тренеру по физподготовке «Шахтера» исполнилось 30 лет.
25 июля тренеру по физподготовке «Шахтера» Ярно Де Влисхауэру исполнилось 30 лет.
– Ярно, с днем рождения! Вы празднуете на сборах, как проходит этот день и как вас поздравила команда?
– Сначала я позвонил своей семье – дедушке и бабушке, родителям и брату, ведь долго с ними не виделся. Команда немного отпраздновала со мной во время завтрака, а уже второй раз поздравила вместе с Мистером в кругу перед тренировкой.
– Чего вам пожелали?
– Все пожелали здоровья, ведь это самое важное в жизни – быть здоровым. Также быть счастливым. Большая часть нашей жизни – следовать своим целям и пытаться добиться успеха.
– Каково ваше заветное желание?
– Думаю, быть счастливым и делиться счастьем с близкими, друзьями и всеми вокруг. Так я могу дарить радость людям, а люди – мне. Это самое лучшее, чего можно добиться в жизни.
– Счастливы отпраздновать свой день рождения с командой?
– Мне очень понравилось! Люблю быть с этой большой семьей и праздновать день рождения со всеми. Надеюсь, вечером отпразднуем еще лучше.
– Тренировочные сборы подходят к концу. Расскажите, как они сейчас проходят?
– Прекрасно! Я и не мог надеяться на лучшее. Есть отличные результаты. Команда счастлива, хорошо показывает себя на тренировках. Мы хорошо проводим время и упорно работаем. Думаю, нас ждет много приятных событий и больших возможностей в новом сезоне, судя по последней неделе сборов.
– Каковы ваши персональные цели в этом сезоне?
– Хорошо выступить в Лиге чемпионов. Это отличный момент для всех насладиться игрой и показать себя. Также повторить прошлогодний успех – завоевать чемпионство. Демонстрировать хороший футбол и успешно выступать в течение всего сезона.
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